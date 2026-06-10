Elevan a 17 muertos por ataques israelíes contra el sur de Líbano

Ante la nueva oleada de bombardeos israelíes, al menos 17 personas murieron y 15 más resultaron heridas durante la jornada de este miércoles en el sur de Líbano.

¿Cómo se perpetraron estos ataques contra los distritos de Líbano?

De acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias (ANN), estas agresiones se dieron en contra del distrito de Tiro y sus alrededores, donde causaron la muerte de por lo menos 17 personas.

Tayr Debba se considera como la localidad más castigada, donde fallecieron nueve personas y otras siete resultaron heridas después de que aviones de combate y drones israelíes lanzaran nueve ataques contra la zona.

Tres personas murieron y otras tres resultaron heridas en Deir Qanoun al Nahr, mientras que otra persona falleció y cinco más resultaron heridas en un ataque contra el barrio de Al Masaken al Shaabiya.

Esta agencia detalló que un bombardeo aéreo israelí contra la localidad de Majdal Zoun, así como un ataque contra Siddiqin, provocó la destrucción total de varias viviendas y la muerte de dos personas.

El ataque provocó una fuerte explosión que pudo escucharse en distintos puntos de la ciudad y desencadenó un incendio que se propagó a varios vehículos estacionados.

Además de los ataques con víctimas mortales, el Ejército israelí bombardeó otras localidades del sur del país, entre ellas Qalila, Mansouri, Zibqin, Tayr Harfa y la zona de Wadi Hassan.

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