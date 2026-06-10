Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
elevan_17_muertos_libano_ataques_israelies_6f88c39bd6
Internacional

Elevan a 17 muertos por ataques israelíes contra el sur de Líbano

La Agencia Nacional de Noticias afirmó que estas agresiones se dieron en contra del distrito de Tiro y sus alrededores, donde causaron diversos estragos

  • 10
  • Junio
    2026

Ante la nueva oleada de bombardeos israelíes, al menos 17 personas murieron y 15 más resultaron heridas durante la jornada de este miércoles en el sur de Líbano.

elevan-17-muertos-libano-ataques-israelies.jpg

¿Cómo se perpetraron estos ataques contra los distritos de Líbano?

De acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias (ANN), estas agresiones se dieron en contra del distrito de Tiro y sus alrededores, donde causaron la muerte de por lo menos 17 personas.

Tayr Debba se considera como la localidad más castigada, donde fallecieron nueve personas y otras siete resultaron heridas después de que aviones de combate y drones israelíes lanzaran nueve ataques contra la zona.

elevan-17-muertos-libano-ataques-israelies.jpg

Tres personas murieron y otras tres resultaron heridas en Deir Qanoun al Nahr, mientras que otra persona falleció y cinco más resultaron heridas en un ataque contra el barrio de Al Masaken al Shaabiya.

Esta agencia detalló que un bombardeo aéreo israelí contra la localidad de Majdal Zoun, así como un ataque contra Siddiqin, provocó la destrucción total de varias viviendas y la muerte de dos personas.

elevan-17-muertos-libano-ataques-israelies.jpg

El ataque provocó una fuerte explosión que pudo escucharse en distintos puntos de la ciudad y desencadenó un incendio que se propagó a varios vehículos estacionados.

Además de los ataques con víctimas mortales, el Ejército israelí bombardeó otras localidades del sur del país, entre ellas Qalila, Mansouri, Zibqin, Tayr Harfa y la zona de Wadi Hassan.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

india_condena_ataque_contra_buque_en_oman_1e58bed39b
Irán acusa a EUA de robo a mano armada y piratería contra buques
AP_26121012183066_077ffc9a1b
'Ya se tiene un acuerdo con Irán y se firmará pronto', dice Trump
AP_26162688913946_927082ec34
Estados Unidos realiza sanción sobre sector petrolero de Cuba
publicidad

Últimas Noticias

6074c596_0e6c_4754_861c_15652f3862cd_a817b92e90
Tormenta provoca inundaciones de colonias en Saltillo
escena_kenia_os_alejandro_speitzer_86a46bfec0
Kenia Os y Alejandro Speitzer avivan rumores en partido de México
ftyaey_9f81d8735f
Sin festejos masivos en Saltillo tras el triunfo de México
publicidad

Más Vistas

nl_fraude_sampetrinos_2d5ef31866
Acusan de fraude millonario a padre e hijo sampetrinos
escena_lonche_de_huevito_5d53596df8
Lonche de Huevito reaparece tras rumores sobre su muerte
Monterrey_lluvia_archivo_79944d47e7
Alertan por ocho días de lluvias intensas en Área Metropolitana
publicidad
×