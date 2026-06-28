También dijo que el número de rescatistas internacionales se elevó a 2,624, con 137 perros, 49 vehículos de apoyo y 84.8 toneladas de equipamiento

Inicio / Internacional / Elevan a 1,450 muertos y 3,150 heridos por sismos en Venezuela

Al menos 1,450 personas sin vida y 3,150 heridas, esta fue la cifra de víctimas que hasta este domingo se registró en Venezuela, luego de sufrir dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 hace unos días.

De acuerdo con el presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, confirmó la cifra provocada por este fenómeno natural.

"En el parte del día de hoy debemos reportar que la cifra de fallecidos llega a 1,450 personas, mujeres y hombres que perdieron la vida como consecuencia de la más brutal catástrofe natural que haya sufrido nuestro país en su historia".

Explicó que 527 personas han sido trasladadas desde el estado La Guaira a hospitales públicos y privados de Caracas.

Más de 12,700 familias damnificadas por terremotos en Venezuela

El legislador indicó que alrededor de 12,721 familias se encuentran damnificadas por estos hechos. Sostuvo que se contabilizaron 774 edificios afectados o colapsados, 189 con daños totales y 585 de manera parcial; 38 hospitales también sufrieron daños, 44 centros comerciales y 1.645 estructuras "de otra índole".

También dijo que el número de rescatistas internacionales se elevó a 2,624, con 137 perros, 49 vehículos de apoyo y 84.8 toneladas de equipamiento, medicamentos e insumos quirúrgicos.

Sobre los voluntarios, Rodríguez apuntó que se han registrado 7,876 personas en el Poliedro de Caracas.

Este domingo, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció el esfuerzo y la solidaridad de los rescatistas internacionales tras un encuentro con un grupo de estos trabajadores, según informó Prensa Presidencial.

Esposa e hijos de futbolista murieron a causa de los terremotos en Venezuela

Entre las víctimas de este terremoto, se encuentran los familiares del futbolista argentino Lucas Trejo, quienes después de 74 horas de búsqueda fueron localizados sin vida.

De acuerdo con el Club Sport Marítimo La Guaira, Yanina Maranella, esposa del futbolista, y sus hijos Aarón y Ainhoa fueron encontrados entre los escombros.

“Informamos a toda la gente de Venezuela y Argentina que los cuerpos de los familiares de Lucas Trejo han sido encontrados sin vida. Agradecemos a todos el apoyo y pedimos el más sincero respeto en estos momentos para su familia”, compartió el club deportivo en redes sociales.

Dos días antes del hallazgo, Edson Alejandro, Robert Garcés y otros futbolistas profesionales se unieron a las labores de búsqueda para intentar localizar a la familia de Trejo.

Ejército Mexicano salva con vida a niño tras sismos en Venezuela

Entre los escombros, así fue como elementos del Ejército Mexicano rescataron este domingo a un niño con vida en la comunidad de La Guaira, Venezuela.

Luego de sufrir al menos dos terremotos de magnitud de 7.2 y 7.5 este miércoles, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dio a conocer las imágenes donde detallaba que la víctima tiene 11 años.