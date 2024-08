Elon Musk entrevistará a Donald Trump este lunes en X

Este lunes se prevé que el empresario Elon Musk entreviste, en su red social X, al candidato republicano a la Presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump.

Dicha conversación, programada para las 18:00 horas (horario de México) de este lunes, no tendrá límites en cuanto a temas de discusión, aseguró Musk a través de una publicación, invitando incluso al público a participar con preguntas.

Asimismo, la entrevista se realizará en directo a través de la cuenta oficial en X de Trump (@realDonaldTrump), dijo su equipo de campaña.

This is unscripted with no limits on subject matter, so should be highly entertaining!



If you have specific questions & comments, post them under the chat.