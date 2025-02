¿Fuera Elon Musk? Canadienses exigen revocar su ciudadanía

Elon Musk, el hombre detrás de Tesla, SpaceX y X (antes Twitter), está en el ojo del huracán en Canadá. Una petición para revocar su ciudadanía canadiense ha acumulado más de 250,000 firmas en solo cinco días, y la polémica no para de crecer.

¿Por qué quieren sacar a Musk de Canadá?

La petición acusa al multimillonario de actuar "contra el interés nacional" y socavar la soberanía del país. Según los firmantes, Musk ha utilizado su influencia y poder para interferir en las elecciones canadienses y ahora forma parte de un gobierno extranjero (refiriéndose a su cercanía con la administración Trump) que busca debilitar a Canadá.

La respuesta de Musk: "Canadá no es un país real"

El empresario no se quedó callado. En una publicación en X (que luego borró), Musk lanzó una bomba: "Canadá no es un país real". La frase no hizo más que avivar el fuego y generar reacciones en redes sociales.

¿Cómo obtuvo Musk la ciudadanía canadiense?

El CEO de SpaceX nació en Sudáfrica, pero tiene ciudadanía canadiense gracias a su madre, Maye Musk, originaria de Saskatchewan. Vivió en Canadá durante tres años y estudió en la prestigiosa Queen’s University antes de mudarse a Estados Unidos.

¿Pueden realmente quitarle la ciudadanía?

En Canadá, la ciudadanía solo puede revocarse en casos de fraude, falsificación de identidad u ocultamiento de información en el proceso de solicitud. Musk no ha sido acusado de nada de eso, por lo que la petición es más bien simbólica.

Sin embargo, ha logrado captar la atención de miles y ha sido respaldada por el diputado Charlie Angus, quien lleva 20 años en el parlamento y ha anunciado que no buscará la reelección.

¿Qué sigue?

La petición estará abierta a firmas hasta el 20 de junio, y aunque no tiene fuerza legal, podría recibir una respuesta oficial si supera las 500 firmas y cuenta con el apoyo de un miembro del parlamento. Sin embargo, con elecciones en primavera, es posible que el parlamento se disuelva antes de que esto ocurra.

¿Un gesto político o el inicio de algo más grande?

Mientras algunos ven esta petición como una forma de expresar descontento con la influencia de Musk, otros la consideran una exageración. Lo que es seguro es que el multimillonario ha vuelto a ser el centro de atención, y esta vez, no por sus cohetes o autos eléctricos, sino por una batalla que podría costarle su conexión con Canadá.

Comentarios