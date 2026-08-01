Internacional Inicio / Internacional / Embajadas de EUA en Medio Oriente exhortan a ciudadanos a huir Embajadas de EUA en Medio Oriente exhortan a ciudadanos a huir La alerta, difundida a través de sus canales oficiales, urge a sus ciudadanos a considerar "seriamente" la posibilidad de abandonar la zona de forma inmediata Por Carlos Nava | 01 Agosto 2026

Las embajadas de Estados Unidos en varios países de Oriente Medio lanzaron este sábado una advertencia conjunta ante el riesgo inminente de una "escalada imprevista" del conflicto bélico en la región. La alerta, difundida a través de sus canales oficiales y páginas web, urge a sus ciudadanos a considerar "seriamente" la posibilidad de abandonar la zona de forma inmediata. El aviso fue emitido de manera coordinada por las delegaciones diplomáticas estadounidenses en Israel, Jordania, Egipto, Arabia Saudí, Irak, Emiratos Árabes Unidos y Baréin. "Debido al aumento de las tensiones en Oriente Medio, la situación de seguridad sigue siendo compleja y existe la posibilidad de una escalada imprevista (...). Los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en la región deberían plantearse la posibilidad de salir de ella o estar preparados para hacerlo en caso de que se produzca una escalada", detalla el comunicado oficial.

Riesgo de ataques a sedes diplomáticas y empresas en el extranjero

Las autoridades diplomáticas pidieron a los ciudadanos estar alertas ante posibles cancelaciones masivas de vuelos, cierres temporales del espacio aéreo e interrupciones en el transporte terrestre y aéreo. Asimismo, recordaron que las delegaciones de EUA —incluso fuera del área del conflicto— han sido blanco de agresiones en el pasado.

En la alerta se advierte que Irán y sus milicias aliadas podrían emprender acciones contra empresas e intereses estadounidenses a nivel global. "El régimen iraní es impredecible, como demuestran sus recientes decisiones de atacar zonas de la región sin previo aviso, así como de ampliar los ataques a zonas que no habían sido objetivo anteriormente", remarcaron los despachos oficiales.

Planes de nuevos ataques y tensión política para Trump

La advertencia coincide con reportes difundidos por la cadena CBS News, los cuales señalan que Washington y Jerusalén ultiman una nueva campaña de bombardeos coordinados contra la infraestructura energética de Irán, planificada para concretarse durante este fin de semana.

El conflicto bélico se inició el pasado 28 de febrero con una ofensiva conjunta entre Estados Unidos e Israel. Tras cinco meses de hostilidades y luego del colapso de la tregua firmada en junio, los enfrentamientos han alcanzado un nuevo punto crítico.

Esta reactivación de los combates incrementa la presión sobre el presidente estadounidense, Donald Trump, quien enfrenta un notable descontento interno hacia la guerra.

La impopularidad de la campaña militar representa un reto clave para su administración de cara a las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre.