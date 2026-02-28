Alertan embajadas de México en Medio Oriente a connacionales

La Embajada de México en Irán llamó a los connacionales a mantenerse en contacto con autoridades y aerolíneas luego del cierre del espacio aéreo iraní tras los ataques de Estados Unidos e Israel.

La legación, que también atiende a mexicanos en Afganistán, Kirguistán, Pakistán, Tayikistán y Uzbekistán, difundió el aviso a través de su cuenta de X ante la escalada en Medio Oriente.

“Información importante para personas mexicanas en Irán. Las autoridades iraníes han decidido cerrar el espacio aéreo hasta nuevo aviso. Mantenga contacto con su aerolínea y con la Embajada de México”, señaló.

SRE activa protocolos por crisis en Medio Oriente

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que, desde el día de ayer, las representaciones diplomáticas de México en Medio Oriente se mantienen en contacto permanente con la comunidad mexicana y han activado sus protocolos de protección y asistencia consular.

La Cancillería detalló que sus embajadas en Irán, Israel, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Líbano y Kuwait continúan monitoreando la situación y atendiendo a connacionales, así como a familiares del personal diplomático.

Hasta el momento, la dependencia indicó que ha respondido todas las consultas recibidas y no se tiene conocimiento de personas mexicanas directamente afectadas.

Recomendaciones de seguridad

La SRE hizo extensiva la recomendación de autoridades locales para que los connacionales:

Permanezcan en interiores y en lugares seguros

Eviten desplazamientos innecesarios

Sigan en todo momento las instrucciones oficiales

Ante los cierres del espacio aéreo y las interrupciones de vuelos en la región, la Cancillería pidió consultar directamente con las aerolíneas el estatus de los viajes programados y reiteró su recomendación de no viajar a la zona.

Teléfonos de emergencia consular

La dependencia difundió los números de sus embajadas para casos de protección consular:

Irán: +989121224463

Israel: 054-316-6717

Jordania: 0778 00 0494

Qatar: 3363 4450

Arabia Saudita: +966557539374

Kuwait: +965 9401 6333

Emiratos Árabes Unidos: 504 54 0273

Líbano: 03 044 598

Asimismo, recomendó a los mexicanos en el exterior registrarse en el Sistema de Registro para Personas Mexicanas en el Exterior (SIRME) para mantener comunicación directa y permanente con las autoridades consulares.

Canales de emergencia

La representación diplomática compartió el teléfono de atención consular +98 912 122 4463 y el correo consularesirn@sre.gob.mx para cualquier necesidad de los mexicanos en la zona.

Tras los ataques y la respuesta de Teherán, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), mediante su directora de Protección Consular, Vanessa Calva, informó que las embajadas de México en la región se mantienen atentas ante posibles solicitudes de asistencia.

La funcionaria exhortó a los connacionales a tomar nota de los datos de contacto de las representaciones y a seguir las recomendaciones de autoridades locales.

Mexicanos en la región

De acuerdo con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, en 2024 estaban registrados 39 mexicanos residentes en Irán y 6 mil 67 en Israel.

En territorio israelí, la embajada mexicana informó que las autoridades locales elevaron el nivel de alerta y modificaron los lineamientos de protección civil al nivel de actividad esencial, por lo que pidió seguir puntualmente las indicaciones oficiales.

Recomendaciones en Medio Oriente

La Embajada de México en Jordania pidió a la comunidad mexicana buscar refugio dentro de edificios al escuchar sirenas antiaéreas, alejarse de ventanas y no acercarse a objetos extraños.

Por su parte, la Embajada de México en Arabia Saudita informó que se mantiene en comunicación con autoridades de Arabia Saudita, Bahréin y Omán, y recomendó verificar documentos de viaje y monitorear fuentes oficiales.

En tanto, la Embajada de México en Kuwait sugirió permanecer en lugares seguros, preferentemente en casa y lejos de bases militares, además de mantener comunicación constante con familiares.

Las representaciones diplomáticas reiteraron que continúan atentas a la evolución de los acontecimientos y mantendrán disponibles sus canales de emergencia para brindar asistencia a la comunidad mexicana.

