Embajadas emiten alertas a ciudadanos tras violencia en Jalisco

Las embajadas de Francia, Turquía, Rusia y Argentina en México emitieron mensajes de seguridad dirigidos a sus ciudadanos ante los hechos de violencia registrados en Jalisco y otras entidades del país, tras el operativo federal en el que fue abatido el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los comunicados recomiendan evitar desplazamientos, extremar precauciones y mantenerse atentos a la información oficial mientras continúan los operativos de seguridad en distintas regiones.

Embajada de Francia pide resguardarse

La embajada de Francia en México solicitó a sus ciudadanos tomar precauciones y evitar salir de sus hogares o alojamientos mientras se desarrollan las operaciones de seguridad por parte de las autoridades mexicanas.

El mensaje fue difundido a través de sus canales oficiales, en el que se enfatiza la importancia de priorizar la seguridad personal ante el contexto de inestabilidad en algunas zonas del occidente del país.

La representación diplomática recomendó mantenerse informados mediante fuentes oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

Turquía monitorea situación en varios estados

Por su parte, la embajada de Turquía en México informó que da seguimiento cercano a los acontecimientos registrados en Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Tamaulipas, Aguascalientes y Zacatecas.

"Es importante que tenga una buena cara frente a las situaciones actuales, preste la máxima atención a su seguridad y siga las advertencias y orientación de las autoridades locales. Puede comunicarse con nuestra embajada a través de la línea de emergencia +525579177785".

La sede diplomática puso a disposición una línea de emergencia para ciudadanos turcos que requieran asistencia consular.

Rusia insta a posponer viajes a Jalisco

La embajada de Rusia en México llamó a sus ciudadanos a posponer viajes al estado de Jalisco ante la situación de seguridad derivada de los recientes acontecimientos.

"Debido a la inestabilidad en el estado de Jalisco tras el asesinato del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, instamos a los ciudadanos rusos a posponer sus viajes a la región. Se insta a quienes se encuentren allí a tomar precauciones de seguridad personal, evitar zonas concurridas y posibles objetivos, y evitar salir a menos que sea absolutamente necesario".

El comunicado recomienda evitar lugares concurridos y limitar desplazamientos a lo estrictamente indispensable.

Argentina recomienda evaluar desplazamientos

La Cancillería Argentina también emitió una recomendación a sus ciudadanos para evaluar la necesidad de viajar al estado de Jalisco y, en caso de no ser imprescindible, postergar los traslados.

Asimismo, sugirió extremar medidas de seguridad, evitar zonas donde se registren incidentes y mantenerse informados a través de fuentes oficiales, siguiendo las indicaciones de las autoridades locales.

Ante cualquier emergencia, la representación diplomática argentina puso a disposición los siguientes medios de contacto:

Correo electrónico: cmexi@mrecic.gov.ar.

Teléfono de guardia: + 52 1 55 8556-0472.

Alertas diplomáticas ante escenario de riesgo

Los mensajes coinciden en la recomendación de reducir movilidad, evitar áreas de riesgo y mantenerse atentos a comunicados oficiales mientras continúan los operativos de seguridad en diversas entidades.

Las representaciones diplomáticas reiteraron que brindarán asistencia consular a sus ciudadanos y actualizarán información conforme evolucione la situación.

