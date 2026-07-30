Encabezará De la Espriella retiro espiritual con su gabinete

El gabinete del presidente electo aseguró que va más allá de un acto protocolario y forma parte de los principios que marcarán el inicio de su gestión

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El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, encabezará el próximo fin de semana un retiro espiritual junto con los ministros, asesores y funcionarios designados que integrarán su administración, como parte de los preparativos previos al inicio de su gobierno.

La actividad se realizará antes de que el mandatario asuma la Presidencia el próximo 7 de agosto, informó su oficina de prensa mediante un comunicado oficial.

Buscan fortalecer la unidad del próximo gobierno

El retiro tendrá lugar en la ciudad de Barranquilla y reunirá por primera vez al equipo completo que formará parte del denominado Gobierno de la Patria Milagro.

De acuerdo con el comunicado, el encuentro está diseñado como un espacio de reflexión, unidad y preparación previo al inicio de la nueva administración.

Gobierno afirma que será un encuentro de reflexión

La oficina del presidente electo señaló que la reunión va más allá de un acto protocolario y forma parte de los principios que marcarán el inicio de su gestión.

"El encuentro reunirá por primera vez al equipo completo del Gobierno de la Patria Milagro y será un espacio de reflexión, unidad y preparación espiritual antes de asumir la responsabilidad histórica de gobernar a Colombia", indicó el comunicado.

Asimismo, el equipo de De la Espriella sostuvo que el retiro representa una expresión de los valores que orientarán su administración y destacó la importancia de la fe, el trabajo en equipo y el propósito compartido como parte de su proyecto de gobierno.

Abelardo de la Espriella asumirá la Presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto, cuando sustituirá a Gustavo Petro al frente del Poder Ejecutivo.