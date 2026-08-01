El presidente estadounidense mantiene desde 2025 su intención de que Estados Unidos tenga control sobre la isla ártica por razones estratégicas y económicas

Inicio / Internacional / 'Hello, Greenland': Trump vuelve a poner la mira sobre la isla

Donald Trump volvió a colocar a Groenlandia en el centro de la conversación internacional al compartir este sábado un mensaje en su red social Truth Social acompañado de una imagen suya sobre el territorio ártico y la frase: “Hello, Greenland”.

La publicación reactivó un tema que ha marcado parte de su agenda internacional desde el inicio de su actual mandato, al mantener su postura de que la isla debería estar bajo control estadounidense.

President Trump just posted, "Hello, Greenland!" 👋

So... when is it happening? 😉 pic.twitter.com/gs4jRH7ZIS — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) August 1, 2026

Desde enero de 2025, incluso antes de regresar oficialmente a la Casa Blanca, Trump manifestó en distintas ocasiones su interés por Groenlandia, territorio autónomo perteneciente al Reino de Dinamarca.

El mandatario ha argumentado que la isla representa un activo estratégico para Estados Unidos debido a su ubicación en el Ártico, una región cada vez más relevante por cuestiones militares, comerciales y energéticas.

Además, ha señalado que el control de Groenlandia fortalecería la posición estadounidense frente a la creciente influencia de Rusia y China en la zona.

Europa y la OTAN mantienen el rechazo

Las declaraciones de Trump han encontrado resistencia constante tanto en Europa como dentro de la propia alianza atlántica.

La Unión Europea y la OTAN han reiterado en diversas ocasiones su respaldo a la soberanía de Groenlandia y al respeto del marco jurídico internacional que protege la integridad territorial de los Estados.

Cada vez que el presidente estadounidense ha retomado el tema, los gobiernos europeos han respondido defendiendo el derecho de la isla a decidir su propio futuro.

Groenlandia responde: “No está en venta”

La reacción más reciente llegó apenas esta semana.

El miércoles, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, respondió directamente a los comentarios del mandatario estadounidense y pidió respeto a la autonomía del territorio.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, Nielsen fue contundente al afirmar que Groenlandia “no está en venta”.