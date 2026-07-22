Viktor Orbán encabezará resistencia contra gobierno de Hungría

La nueva administración suspendió el servicio informativo de la televisión y la radio pública de Hungría y cerró la Oficina de Protección de la Soberanía

El exprimer ministro Viktor Orbán anunció el miércoles que encabezará un movimiento de “resistencia” pacífica contra el Gobierno de Hungría.

Durante una conferencia de prensa, calificó a la nueva administración como un "ejercicio tiránico del poder por parte del nuevo gobierno". Orbán fue derrotado el pasado mes de abril frente al ahora primer ministro Péter Magyar y su partido proeuropeo Tisza, quienes se encargaron de finalizar sus 16 años en el cargo.

El límite de mandato, que se aplica de forma retroactiva, devuelve a Hungría a una situación similar a la de los últimos años de su dictadura comunista a finales de la década de 1980.

Indicó que el límite de mandato excluiría a alrededor de la mitad de los actuales miembros de la coalición de su partido de postularse en las próximas elecciones nacionales previstas para 2030.

“Este nuevo sistema político no es una democracia, es tiranía”, manifestó Orbán.

El nuevo gobierno apunta a la “mafia” de Orbán

Desde que asumió el cargo en mayo, la administración de Magyar se ha puesto a desmantelar lo que él llama la “mafia” de Orbán, al destituir a numerosos designados políticos, así como a jefes de instituciones consideradas como facilitadoras del gobierno autocrático de Orbán.

La nueva administración suspendió el servicio informativo de la televisión y la radio pública de Hungría y cerró la Oficina de Protección de la Soberanía, una autoridad que los opositores de Orbán consideran una herramienta para intimidar a los críticos y silenciar a los medios independientes.

Ante esto, Orbán afirmó el miércoles que su partido considera “ilegítimos” a los funcionarios que Tisza y anunció la “Declaración de Resistencia” de su partido contra el gobierno de Magyar.

Pierde Viktor Orbán y cierra ciclo político de 16 años en Hungría

Viktor Orbán, considerado uno de los principales aliados de Vladimir Putin en Europa, aceptó su derrota en las elecciones parlamentarias de Hungría, poniendo fin a más de 16 años en el poder. El resultado marca un cambio político relevante dentro de la Unión Europea y abre una nueva etapa en el país.

El triunfo fue para el opositor Péter Magyar, líder del partido Tisza, quien logró capitalizar el descontento social ante la inflación, la corrupción y el deterioro de los servicios públicos.