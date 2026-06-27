Más de 1,600 rescatistas internacionales provenientes de diversos países participan actualmente en las operaciones de búsqueda y atención a las víctimas

Inicio / Internacional / Equipos de EUA rescatan a un bebé tras terremotos en Venezuela

En medio de la devastación provocada por los dos terremotos que sacudieron Venezuela, las labores internacionales de búsqueda y rescate continúan dejando historias de esperanza. Este sábado, equipos especializados de Estados Unidos lograron rescatar con vida a un bebé atrapado bajo los escombros de un edificio colapsado, en uno de los hallazgos más emotivos desde el inicio de la emergencia.

La Embajada de Estados Unidos informó sobre el rescate a través de sus redes sociales, donde compartió imágenes del momento en que los rescatistas cargan al menor mientras llora tras ser extraído de entre los restos de la estructura derrumbada.

"Contra todo pronóstico, la esperanza perdura", señaló la representación diplomática, que además destacó que cada vida salvada representa una victoria en medio de la tragedia.

El rescate del bebé se convierte en símbolo de esperanza

El rescate del menor se produjo en una de las zonas más afectadas por los sismos registrados el pasado miércoles, que han dejado miles de víctimas y una extensa destrucción en distintas regiones del país.

La operación fue realizada por equipos especializados de búsqueda y rescate desplazados a Venezuela como parte del operativo internacional de ayuda humanitaria, en coordinación con cuerpos de emergencia venezolanos.

El hallazgo del bebé se ha convertido en una de las imágenes más representativas de la emergencia, al demostrar que aún existen posibilidades de encontrar sobrevivientes varios días después del desastre.

Rescatistas continúan encontrando sobrevivientes

Las labores de búsqueda han dejado otros hallazgos esperanzadores. Ninoska Martínez, residente de la parroquia Carabelleda, relató que mientras se removían escombros de un edificio colapsado, un pequeño perro salió con vida del lugar y, apenas unos minutos después, se escuchó la voz de una persona pidiendo ayuda, lo que permitió activar rápidamente un nuevo operativo de rescate.

Asimismo, el Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM) logró localizar con vida a una persona adulta mayor y a sus dos nietos atrapados entre los escombros.

Por su parte, integrantes de la Unidad Militar de Emergencias (UME) de España rescataron este sábado a un segundo superviviente en la misma zona donde previamente habían logrado salvar a otra persona que permaneció cerca de 72 horas bajo una estructura colapsada.

Más de 1,600 rescatistas internacionales participan en la emergencia

De acuerdo con autoridades venezolanas, más de 1,600 rescatistas internacionales provenientes de diversos países participan actualmente en las operaciones de búsqueda y atención a las víctimas.

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, informó este sábado que el saldo preliminar asciende a 1,430 personas fallecidas, además de 3,238 heridos y 3,142 familias damnificadas.

Paralelamente, miles de ciudadanos venezolanos se han sumado voluntariamente a las labores de rescate, así como a la recolección y distribución de alimentos, agua, medicamentos y otros insumos para las comunidades afectadas en Caracas, La Guaira y otras zonas impactadas por los terremotos.

Mientras continúan las labores de búsqueda entre los escombros, historias como el rescate del bebé y de otros sobrevivientes mantienen viva la esperanza en medio de una de las mayores tragedias naturales registradas en Venezuela en las últimas décadas.