Venezuela suma más de 1,600 rescatistas internacionales

Equipos de rescate de diversos países llegaron a Venezuela para apoyar las labores tras los terremotos que dejaron al menos 920 muertos

Venezuela ha recibido a más de mil 600 rescatistas internacionales para reforzar las labores de búsqueda y atención a las víctimas de los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados el pasado miércoles, informó el vicecanciller para Europa y América del Norte, Oliver Blanco.

El funcionario señaló que en las últimas horas arribaron 17 vuelos con integrantes de equipos especializados de rescate y que durante las próximas 24 horas se prevé la llegada de otros 25 vuelos con personal de apoyo enviado por distintos países.

Apoyo internacional continúa en aumento

De acuerdo con las autoridades venezolanas, brigadas provenientes de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Países Bajos, Italia y Estados Unidos ya se encuentran colaborando en las tareas de emergencia. Además, se espera la incorporación de equipos de rescate de diez países más.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que sostuvo conversaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con el secretario de Estado, Marco Rubio, quienes reiteraron el respaldo de ese país a las labores de respuesta tras los sismos.

Refuerzan operaciones de rescate

Según Rodríguez, Estados Unidos apoyará mediante el envío de rescatistas, equipos especializados, asistencia para refugios temporales y ayuda humanitaria destinada a las familias afectadas.

La mandataria también sostuvo una reunión con especialistas estadounidenses para evaluar las operaciones de rescate y la atención a las víctimas de los terremotos, cuyo saldo más reciente es de al menos 920 personas fallecidas y 3 mil 360 heridas.

Además del despliegue oficial y del apoyo internacional, miles de venezolanos participan de forma voluntaria en las labores de rescate en edificios afectados, así como en campañas de recolección de víveres y traslado de donaciones hacia distintas zonas de Caracas y del estado de La Guaira, la entidad más afectada por los sismos.