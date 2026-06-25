EUA despliega militares para apoyar labores de ayuda en Venezuela

Estados Unidos envió buques, aviones y equipos de rescate a Venezuela para apoyar operaciones de emergencia tras los sismos de este miércoles

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El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves el despliegue de sus fuerzas militares para apoyar las operaciones de socorro en Venezuela, tras los devastadores terremotos registrados el miércoles, a petición de las autoridades del país sudamericano.

El Comando Sur informó en un comunicado que la solicitud fue realizada formalmente por las autoridades interinas de Venezuela, como parte de la respuesta internacional ante la emergencia.

U.S. military rotary-wing aircraft have proven to be lifelines during multiple disaster relief missions. #SOUTHCOM is sending rotary-wing aircraft to support @StateDept-led U.S. government earthquake relief operations in Venezuela.



These aircraft will provide critical… pic.twitter.com/IqNgJmQTkk — U.S. Southern Command (@Southcom) June 26, 2026

Medios desplegados por el Comando Sur

El comandante del Comando Sur, el general Francis L. Donovan, detalló que se han movilizado distintos recursos militares, entre ellos un buque de transporte anfibio, una unidad de combate, aviones de transporte, además de plataformas de reconocimiento y aeronaves de ala rotatoria.

Estos recursos están destinados a reforzar las capacidades de búsqueda, rescate y asistencia en las zonas más afectadas por los sismos.

Earthquake relief support from the sea:

The @USNavy has a proud legacy of providing disaster relief directly from the sea.#SOUTHCOM has directed USS Fort Lauderdale (LPD 28) and USS Billings (LCS 15) to Venezuela to support @DeptofState-led U.S. government relief operations in… pic.twitter.com/z1JJ0aLjSl — U.S. Southern Command (@Southcom) June 26, 2026

Apoyo en búsqueda, rescate y evaluación de daños

De acuerdo con el comunicado, estas fuerzas brindarán servicios especializados de movilidad y apoyo a equipos de rescate estadounidenses y socios interinstitucionales, con el objetivo de evaluar daños, localizar a los heridos y entregar asistencia vital de emergencia.

#SOUTHCOM surging forces to support Venezuela earthquake relief:

U.S. military service members of Joint Task Force-Bravo load equipment into a CH-47 Chinook at Soto Cano Air Base, Honduras, June 25, 2026, in preparation to support earthquake relief efforts in Venezuela.… pic.twitter.com/TQPWWzV4Fr — U.S. Southern Command (@Southcom) June 26, 2026

El gobierno estadounidense subrayó que continuará colaborando estrechamente con las autoridades venezolanas para coordinar y dirigir las operaciones de socorro en las regiones afectadas.