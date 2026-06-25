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EUA despliega militares para apoyar labores de ayuda en Venezuela

Estados Unidos envió buques, aviones y equipos de rescate a Venezuela para apoyar operaciones de emergencia tras los sismos de este miércoles

Por Emiliano Gutiérrez | 25 Junio 2026

El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves el despliegue de sus fuerzas militares para apoyar las operaciones de socorro en Venezuela, tras los devastadores terremotos registrados el miércoles, a petición de las autoridades del país sudamericano.

El Comando Sur informó en un comunicado que la solicitud fue realizada formalmente por las autoridades interinas de Venezuela, como parte de la respuesta internacional ante la emergencia.

Medios desplegados por el Comando Sur

El comandante del Comando Sur, el general Francis L. Donovan, detalló que se han movilizado distintos recursos militares, entre ellos un buque de transporte anfibio, una unidad de combate, aviones de transporte, además de plataformas de reconocimiento y aeronaves de ala rotatoria.

Estos recursos están destinados a reforzar las capacidades de búsqueda, rescate y asistencia en las zonas más afectadas por los sismos.

Apoyo en búsqueda, rescate y evaluación de daños

De acuerdo con el comunicado, estas fuerzas brindarán servicios especializados de movilidad y apoyo a equipos de rescate estadounidenses y socios interinstitucionales, con el objetivo de evaluar daños, localizar a los heridos y entregar asistencia vital de emergencia.

El gobierno estadounidense subrayó que continuará colaborando estrechamente con las autoridades venezolanas para coordinar y dirigir las operaciones de socorro en las regiones afectadas.

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