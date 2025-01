Es un gran honor ser terroristas: Hutíes desafían a Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la reincorporación de los hutíes de Yemen a la lista de “organizaciones terroristas extranjeras”, una decisión que ha generado reacciones divididas en el ámbito internacional.

Los hutíes, a través de su viceportavoz Naserladín Amer, calificaron la medida como “un gran honor” y la ironizaron al declarar que “ser incluidos en la lista de amigos de Estados Unidos sería más peligroso”.

“Dios no quiera que seamos amigos de Estados Unidos, el país más criminal del mundo”, expresó Amer mediante un mensaje publicado en su cuenta en la red social X. Además, criticó las relaciones de Washington con países como Arabia Saudí, acusándolos de ser “ordeñados” por los intereses estadounidenses.

La orden ejecutiva de Trump, emitida desde la Casa Blanca, argumenta que los hutíes reciben apoyo directo de la Guardia Revolucionaria de Irán, una organización acusada de armar y entrenar grupos terroristas a nivel global.

Además, se les atribuyen decenas de ataques a buques de guerra estadounidenses desde 2023 y más de 300 proyectiles lanzados hacia Israel desde octubre de 2023.

Trump ya había tomado esta misma medida en enero de 2021, días antes de dejar la presidencia, pero su sucesor, Joe Biden, revocó la decisión poco después de asumir el cargo.

Sin embargo, el mandatario republicano ha insistido en reinstaurar esta clasificación, argumentando que los hutíes han desestabilizado la región con ataques a infraestructuras civiles, aeropuertos y barcos comerciales en el mar Rojo.

El grupo rebelde, oficialmente conocido como Ansaralá, minimizó el impacto de la decisión, asegurando que no poseen inversiones, fondos ni vínculos comerciales en Estados Unidos, y condenaron el uso de la clasificación para justificar la violencia contra el pueblo yemení. También señalaron que esta medida no los llevará a rendirse ni a cambiar su postura.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, celebró la decisión de Trump, destacando que los hutíes han atacado a Israel sin provocación y son un “agente iraní que amenaza la estabilidad regional y el comercio global”.

Arabia Saudí y otros países del Golfo también respaldaron la medida, señalando que los hutíes son responsables de una ofensiva militar prolongada contra Yemen y de alterar la seguridad en una región estratégica para el comercio mundial.

Israel welcomes President Trump’s decision to designate Ansar Allah (Houthis) as a Foreign Terrorist Organization.

The Houthis have repeatedly attacked Israel without any provocation on its part.

The Houthis are an Iranian proxy that disrupts freedom of navigation, threatens…