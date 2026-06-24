Esposa de Pedro Sánchez entrega pasaporte por posible corrupción

El juez Juan Carlos Peinado dictó el pasado fin de semana un auto en el que enviaba a un juicio con jurado popular a su asesora y a un empresario

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, entregó este miércoles su pasaporte en un juzgado de Madrid debido a que se encuentra bajo investigación por cuatro delitos, incluido el de corrupción en negocios.

Ante la Audiencia Provincial madrileña, se le impuso esta medida cautelar por la apertura de un juicio oral contra ella, con el que se busca evitar la fuga de la acusada.

El juez Juan Carlos Peinado dictó el pasado fin de semana un auto en el que enviaba a un juicio con jurado popular a Gómez; a su asesora, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés.

A Gómez y Álvarez les impuso el magistrado una serie de medidas cautelares: la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado.

Al argumentar la razón, el juez atribuyó a un riesgo de fuga en el que podrían colaborar los escoltas (miembros de la Policía Nacional) de la esposa del presidente del Gobierno.

Por este caso, el juzgador atribuyó numerosas críticas de fuerzas políticas, del Ejecutivo y de sindicatos policiales, mientras que el Consejo General del Poder Judicial ordenó estudiar si el magistrado incurrió en una falta disciplinaria grave al sugerir que los escoltas de Gómez podrían ayudarla a huir del país.

En su auto, el juez Peinado acordó abrir juicio con jurado por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.