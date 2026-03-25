ICE detiene a Bertha Gómez, esposa del exgobernador de Chihuahua

La noche de este miércoles se dio a conocer que la esposa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, Bertha Olga Gómez Fong, fue detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

De acuerdo a medios nacionales, la pareja del político priista fue ingresada en el Centro de Procesamiento de El Paso.

Hasta el momento se ha dado a conocer que su detención se debe a motivos relacionados con su situación migratoria; sin embargo, es posible que, estando ya en manos de las autoridades, Gómez Fong sea enviada al país donde enfrenta cargos por presuntamente haber participado en delitos de corrupción durante el mandato de su esposo.

César Duarte fue detenido en diciembre de 2025 por la FGR por un robo millonario durante su gestión en Chihuahua de 2010 a 2016.

Pese a que son múltiples los casos en los que el político del PRI desvió y blanqueó dinero del erario, la FGR lo investigó por un esquema de malversación de $73 millones de pesos.

Tras la investigación, Duarte fue enviado desde entonces al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

Fue en 2020 cuando se reveló que, a petición de la FGR, un juez federal concedió una orden de captura en contra de Gomez Fong por su presunta complicidad con Duarte.

Durante el sexenio de su esposo, Gómez Fong fue directora del DIF de Chihuahua ―instancia dedicada a la atención de la niñez― de manera honoraria, es decir, sin goce de sueldo y sin ser exactamente funcionaria del Estado.

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