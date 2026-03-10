Podcast
Reporte Ciudadano
Whats_App_Image_2026_03_10_at_7_19_50_PM_dc3a8101bb
Tamaulipas

Despiden con honores a policía Carlos Muñiz fallecido en combate

El cortejo fúnebre fue liderado por el secretario, acompañado de su esposa, la presidenta del Voluntariado de la secretaría, Eva Catalina Hernández Flores

  • 10
  • Marzo
    2026

En reconocimiento a la trayectoria y sacrificio del Policía “A” Carlos Alberto Muñiz Díaz quien perdió la vida durante el cumplimiento de su deber en el municipio de Miguel Alemán, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) realizó una ceremonia de honores fúnebres, la cual estuvo encabezada por el titular, Carlos Arturo Pancardo Escudero. 

El secretario recibió a los deudos del extinto policía en la explanada del Complejo Estatal de Seguridad Pública en Ciudad Victoria, a quienes les entregó la enseña nacional como muestra de respeto y solidaridad por los cuatro años de servicio dentro de esta corporación. 

WhatsApp Image 2026-03-10 at 7.19.49 PM.jpeg

El cortejo fúnebre fue liderado por el secretario, acompañado de su esposa, la presidenta del Voluntariado de la secretaría, Eva Catalina Hernández Flores, así como  integrantes de la línea de honor, el subsecretario de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social, Lorenzo Raúl Ruiz Vázquez, el titular de la Coordinación General Jurídica y de Acceso a la Información, Igor Mendoza Ruiz y el director de Operaciones de la Guardia Estatal, José Facundo Pacheco.


