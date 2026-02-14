Estados que dependen del río Colorado siguen sin plan para sequía

Por segunda vez consecutiva, los siete estados que dependen de la cuenca del Río Colorado no lograron alcanzar un acuerdo este sábado para enfrentar la sequía récord que amenaza el suministro de agua de más de 40 millones de personas. El incumplimiento del plazo establecido por el Gobierno Federal acerca a la región a una intervención directa de Washington o a una larga batalla legal. La disputa divide a la cuenca en dos bloques con intereses contrapuestos. Por un lado, los gobernadores de la cuenca baja —Katie Hobbs (Arizona), Gavin Newsom (California) y Joe Lombardo (Nevada)— emitieron un comunicado conjunto exigiendo mayores concesiones a los estados de la cuenca alta: Colorado, Nuevo México, Utah y Wyoming. "Nuestra postura es firme y justa: los siete estados deben compartir la responsabilidad de la conservación", declararon los mandatarios, subrayando que sus entidades ya han realizado recortes significativos para estabilizar el sistema.

Propuestas y estancamiento

Los estados de la cuenca baja han puesto sobre la mesa reducciones específicas en sus asignaciones anuales: Arizona (27%), Nevada (17%) y California (10%).

Sin embargo, estas ofertas no han sido suficientes para que los estados del norte, donde se genera la mayor parte del caudal a través de la nieve de montaña, acepten compromisos similares de reducción en su consumo.

La situación es calificada como "terrible" por figuras clave como el senador de Colorado, John Hickenlooper, quien advirtió que los litigios no resolverán la "aridificación" a largo plazo. "Si no abordamos este problema juntos, nuestras comunidades, granjas y economías sufrirán", señaló.

El factor climático: menos nieve que nunca

El fracaso en las negociaciones coincide con datos alarmantes del Centro Nacional de Datos de Nieve e Hielo. Los científicos reportan que la cobertura de nieve en el oeste está en sus niveles más bajos en décadas.

Normalmente, en esta época del año, la nieve debería cubrir un área del tamaño de cuatro estados (California, Utah, Idaho y Montana). No obstante, este año la superficie se ha reducido drásticamente a solo 400,000 kilómetros cuadrados, una extensión equivalente únicamente a California.

Un pacto centenario en crisis

El problema de fondo radica en que el Pacto del Río Colorado de 1922, que rige la distribución del recurso, se calculó con base en niveles de agua que hoy son inexistentes debido al cambio climático y al uso excesivo crónico.

Grandes metrópolis como Los Ángeles, Phoenix, Las Vegas y Denver, así como el sector agrícola y diversas tribus indígenas en EUA y México, enfrentan un futuro incierto. John Entsminger, gerente de la Southern Nevada Water Authority, advirtió que las medidas tomadas hasta ahora son apenas una protección para evitar que la situación empeore, más que una solución para recuperar niveles en embalses críticos como el Lago Mead.

De no lograrse un consenso en las próximas semanas, la Oficina de Recuperación del Departamento del Interior podría imponer un plan de recortes federal, una medida que los estados han intentado evitar por años pero que parece cada vez más inevitable ante la falta de voluntad política regional.

