Asimismo, exigió la salida de Estados Unidos de la región, advirtiendo ataques a instalaciones militares si se ataca su infraestructura

Inicio / Internacional / 'No renunicaremos al control del estrecho de Ormuz': Irán

Irán reiteró que no renunciará al control del estrecho de Ormuz y exigió la salida de EUA de la región, al advertir que cualquier ataque contra su infraestructura provocará una respuesta contra instalaciones militares estadounidenses en el golfo Pérsico.

El portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, el general Abolfazl Shekarchi, afirmó que Teherán mantiene su postura de exigir la retirada de EUA de Oriente Medio y aseguró que su país no cederá el control del estrecho de Ormuz.

Las declaraciones fueron difundidas por la agencia Tasnim en medio de la escalada militar entre ambas naciones, que en los últimos días ha incluido una serie de ataques y amenazas mutuas.

El general iraní aseguró que, si las instalaciones estratégicas de Irán resultan afectadas, todas las bases e infraestructura militar de EUA en la región serán consideradas objetivos militares.

También afirmó que la petición para que Washington abandone Oriente Medio no responde únicamente a intereses iraníes, sino a la presencia de una potencia externa que, según dijo, contribuye a la tensión regional.

Defienden control del estrecho de Ormuz

Shekarchi sostuvo que el estrecho de Ormuz representa la única vía de paso marítima de la región y afirmó que la soberanía iraní sobre esa zona constituye un elemento de seguridad regional.

El vocero militar acusó a EUA de haber intervenido durante años en los asuntos de los países de la zona y señaló que su presencia es un factor de inestabilidad.

Irán asegura que continuará respondiendo a los ataques

Shekarchi sostuvo que las Fuerzas Armadas iraníes ya han dado respuestas militares contra su adversario y aseguró que EUA ha recibido "golpes firmes" durante el actual conflicto.

El portavoz agregó que la doctrina militar de Irán contempla responder con fuerza a cualquier agresión y reiteró que el país continuará actuando bajo ese principio mientras persista la confrontación.