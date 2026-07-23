Más de 16 mil jóvenes de México y Estados Unidos participaron en la segunda edición de 'México Canta', concurso impulsado por el Gobierno federal

Inicio / Nacional / Anuncian fechas de semifinales y final de 'México Canta 2026'

La segunda edición de "México Canta", el concurso musical impulsado por el Gobierno de México para abrir espacios a jóvenes artistas y promover contenidos alejados de la violencia, ya tiene fechas definidas para sus etapas finales.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, presentó los avances del certamen y confirmó el calendario oficial rumbo a la gran final, que será transmitida a nivel nacional a través de medios públicos.

La funcionaria destacó que el proyecto busca ofrecer oportunidades a nuevas generaciones que encuentran en la música una vocación profesional.

“Esta iniciativa ha tenido el propósito de dar derechos y oportunidades a jóvenes que encuentran en la música una vocación, cambiar las narrativas, sin tener que hacer apología de la violencia”, señaló.

Más de 16 mil jóvenes participaron

De acuerdo con la Secretaría de Cultura, participaron 16,289 jóvenes, de los cuales 10,528 son de México y 5,761 de Estados Unidos.

Tras la evaluación realizada por el Consejo Mexicano de la Música, se seleccionó a los participantes que avanzarán a la fase semifinal.

Durante la presentación estuvieron presentes varios de los concursantes provenientes de Estados Unidos, entre ellos Grecia Martín, Daniel Ochoa, Tiffany Cruz, Joshua, Lisandro y Rosalba, quienes buscarán un lugar en la final del certamen.

Curiel destacó que el proyecto también fortalece los lazos culturales entre ambos países.

“Hemos fortalecido vínculos que evidentemente existen en ambos lados de la frontera, reconociendo que las juventudes son protagonistas de la transformación cultural, que la música no tiene fronteras y que ha sido un espacio vital de comunicación, de identidad y de construcción de paz entre los mexicanos y los mexicanos-estadounidenses”, afirmó.

Por su parte, las autoridades dieron a conocer el calendario oficial de las siguientes etapas del concurso:

23 de agosto : Semifinal en Los Ángeles, California.

: Semifinal en Los Ángeles, California. 24 de agosto : Semifinal en Mazatlán, Sinaloa.

: Semifinal en Mazatlán, Sinaloa. 6 de septiembre : Programa especial de recapitulación.

: Programa especial de recapitulación. 13 de septiembre : Gran final en la Ciudad de México.

: Gran final en la Ciudad de México. 15 de septiembre: Presentación especial en el Zócalo capitalino durante las celebraciones patrias.

Cabe señalar que la votación será realizada por el público en tiempo real y las transmisiones llegarán a través de 45 medios públicos.

Además, señaló que el éxito de las primeras dos ediciones ha llevado al gobierno a analizar la posibilidad de extender el programa hacia la frontera sur del país.

Aunque aún no existe una decisión definitiva, reconoció que el crecimiento del certamen abre la puerta a nuevas sedes y una mayor participación de jóvenes talentos.

También, destacó el alcance que tuvo el concurso en su edición anterior.

“El año pasado tuvimos más de 11 millones de vistas y este año se sumaron muchos medios más, también medios fronterizos y medios de Estados Unidos”, comentó.

"El Bogueto" respalda el proyecto

Durante la presentación también participó el cantante urbano, Armando Toledo Rosas, reconocido artísticamente como "El Bogueto", quien reconoció la importancia de generar espacios para que los jóvenes desarrollen su talento a través de la música.

El artista interpretó el tema "Mi barrio" y compartió un mensaje dirigido a los participantes.

“Para mí es un verdadero honor estar hoy aquí y ser parte de un proyecto que abre oportunidades a tantos jóvenes que sueñan con vivir de la música”. “Hoy se les está diciendo a miles de chavos y chavas de México y de Estados Unidos que sí se puede salir adelante con el talento, con la creatividad, con el trabajo y con la música”, expresó.

Sheinbaum pide apostar por la conciencia, no por las prohibiciones

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que la estrategia de su gobierno frente a los contenidos musicales dirigidos a los jóvenes no pasa por la censura ni las prohibiciones, sino por la promoción de alternativas que impulsen mensajes positivos.

Sostuvo que iniciativas como "México Canta" buscan abrir espacios para nuevos talentos y demostrar que es posible construir carreras musicales exitosas sin recurrir a contenidos que hagan apología de la violencia.

“Es mejor promover y concientizar que prohibir la música de los jóvenes”, afirmó.

Destacó que el objetivo del concurso es ofrecer oportunidades a las nuevas generaciones para expresar su creatividad y fortalecer una cultura de paz a través de la música.

Por otra parte, informó que este jueves sostendrá una reunión con Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, encuentro programado para las 10:00 horas, en el que abordarán temas relacionados con la agenda bilateral entre ambos países.