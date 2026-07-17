Estados Unidos devuelve a Boeing certificación del 737 Max

La autoridad aérea de Estados Unidos autorizó a Boeing a emitir nuevamente certificados de aeronavegabilidad para los 737 Max y 787 tras años de supervisión

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La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos autorizó este viernes a Boeing a retomar la emisión de certificados de aeronavegabilidad para los aviones 737 Max y 787, una función que había sido retirada tras los accidentes ocurridos entre 2018 y 2019 y por problemas de calidad detectados en años posteriores.

La medida entrará en vigor el próximo 20 de julio y representa un paso importante para el fabricante estadounidense, que recupera una responsabilidad que durante varios años permaneció bajo control directo de las autoridades aeronáuticas.

La FAA explicó que, desde septiembre de 2025, comenzó un proceso en el que alternó con Boeing la emisión de estos certificados, documentos que acreditan que una aeronave cumple con los requisitos necesarios para operar de forma segura.

Tras evaluar los resultados de ese esquema, la agencia concluyó que los niveles de calidad alcanzados por ambas partes fueron comparables, por lo que determinó devolver esta responsabilidad al fabricante.

A pesar de la decisión, la FAA precisó que continuará realizando inspecciones, auditorías y revisiones permanentes sobre el sistema de producción de Boeing.

La crisis del 737 Max

La certificación del modelo 737 Max fue retirada en 2019 después de dos accidentes que marcaron uno de los periodos más difíciles para la compañía.

En marzo de ese año, un avión se estrelló en Etiopía, causando la muerte de 157 personas. Meses antes, en octubre de 2018, otro accidente en Indonesia dejó 189 víctimas mortales.

Por su parte, la emisión de certificados para el modelo 787 fue suspendida en 2022 debido a problemas de calidad detectados durante el proceso de fabricación.

Los incidentes del 737 Max provocaron una profunda crisis de confianza para Boeing, situación que posteriormente se agravó con la caída de la actividad aérea durante la pandemia de 2020.

La empresa enfrentó varios años de pérdidas financieras, además de una reestructuración de su equipo directivo y diversas rondas de despidos mientras buscaba recuperar la confianza de autoridades, aerolíneas y pasajeros.

Tras el anuncio de la FAA, las acciones de Boeing registraron un avance de 0.4 % en las operaciones de Wall Street, reflejando la reacción positiva de los inversionistas ante la decisión del regulador estadounidense.