Explosiones sacuden base de Estados Unidos en Irak

Una serie de explosiones se registró este viernes en las inmediaciones de una base militar que alberga fuerzas estadounidenses en Irbil

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Una serie de explosiones sacudió este viernes la ciudad de Irbil, en el norte de Irak, cerca de una base militar que alberga tropas estadounidenses, en medio de la creciente escalada entre Estados Unidos e Irán.

De acuerdo con reportes desde la región, las detonaciones ocurrieron alrededor de las 9:30 horas. Testigos escucharon al menos siete explosiones y observaron varias columnas de humo negro elevándose desde zonas cercanas o dentro del complejo militar.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre víctimas o daños materiales derivados de los estallidos.

El incidente ocurre tras nuevos ataques de Washington

Las explosiones se produjeron pocas horas después de que el Comando Central de Estados Unidos anunciara la conclusión de su decimotercera noche consecutiva de operaciones militares contra objetivos relacionados con Irán.

Según el ejército estadounidense, la ofensiva tuvo como objetivo reducir la capacidad iraní para amenazar la navegación comercial y civil en la región.

“Mermar aún más la capacidad de Irán de amenazar a marinos civiles y a buques comerciales que transitan por aguas regionales”, señaló el Comando Central al explicar el propósito de la operación.

La institución precisó que los ataques concluyeron poco antes de las 5:00 horas de este viernes.

El estrecho de Ormuz sigue en el centro del conflicto

La confrontación entre Washington y Teherán ha escalado en las últimas semanas a partir de una disputa relacionada con el control y la seguridad del estrecho de Ormuz, considerado uno de los corredores marítimos más importantes para el comercio energético mundial.

Antes del conflicto, por esa vía transitaba aproximadamente una quinta parte del petróleo y gas comercializados en el planeta.

La prensa estatal iraní informó que los bombardeos estadounidenses dejaron al menos cuatro personas muertas y nueve lesionadas, aunque estas cifras no han sido verificadas de manera independiente.

Alerta en países del Golfo

La tensión también alcanzó a otros países de la región. Durante la jornada, Baréin activó en dos ocasiones sus sistemas de alerta para advertir a la población sobre la detección de fuego entrante.

Además, las autoridades pidieron a los residentes resguardarse mientras evaluaban posibles riesgos.

Los países del Golfo Pérsico han enfrentado múltiples incidentes durante la última semana, en un contexto de creciente incertidumbre sobre una posible expansión del conflicto.

Dicha situación se complicó aún más luego de que los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán, afirmaran haber atacado dos petroleros saudíes en el mar Rojo.

La acción incrementó la preocupación internacional sobre la seguridad de las rutas marítimas y el suministro energético global.

Como consecuencia de la incertidumbre, el precio internacional del petróleo superó los $100 dólares por barril, reflejando el nerviosismo de los mercados ante una posible interrupción prolongada del tránsito comercial en la región.

En medio de la crisis, el primer ministro iraquí, Ali al-Zaidi, mantiene contactos diplomáticos tanto con Washington como con Teherán para evitar que el conflicto se extienda a territorio iraquí.

El jueves, el mandatario visitó la capital iraní para promover una salida basada en el diálogo y la negociación.

Según su oficina, reiteró el compromiso de Irak de impedir que su territorio sea utilizado para lanzar ataques contra países vecinos.

La visita ocurrió apenas unas semanas después de que Al-Zaidi sostuviera una reunión con el presidente estadounidense Donald Trump en Washington.