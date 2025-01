Estados Unidos suspende emisión de visas en Embajada en Colombia

Estados Unidos anunció este domingo la suspensión de emisor de visas en su embajada en Bogotá, esto como parte de las represalias después de que el gobierno de Colombia se negara a recibir dos vuelos con migrantes colombianos deportados.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ordenó dicha suspensión y el gobierno de Estados Unidos justificó la medida por “la negativa” de Gustavo Petro a “aceptar dos vuelos de repatriación que habían autorizado previamente”.

"El Departamento de Estado continuará aplicando y dando prioridad a una agenda de America First. Tras la negativa del Presidente Petro de aceptar dos vuelos de repatriación que autorizó previamente, @SecRubio ordenó de inmediato la suspensión de la expedición de visas en la sección consular de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá", indicó la institución.

De acuerdo con el Departamento de Estado, Rubio también aprobó la prohibición para ingresar al país de “las personas y sus familias que fueron responsables de la interferencia de las operaciones de los vuelos de repatriación estadounidenses".

"Las medidas continuarán hasta que Colombia cumpla con sus obligaciones de aceptar el regreso de sus propios ciudadanos. Estados Unidos no dará marcha atrás cuando se trate de defender sus intereses de seguridad nacional", concluyó el Departamento de Estado.

Con relación al comunicado, el mandatario de Colombia publicó en respuesta a las medidas; "No pierdan tiempo. No tenemos visas. Entrábamos por derecho pero no importa. El mundo es mucho más hermoso, y Colombia la más".

El comunicado fue emitido poco después de que Trump anunciara la imposición de aranceles del 25% sobre todos los productos colombianos, una tarifa que se elevará al 50% dentro de una semana y la revocación de visas para los altos cargos de Colombia y sus familias.

Además de esto, ordenó inspecciones reforzadas en las aduanas para “todos” los ciudadanos y mercancías colombianas y la “imposición total” de sanciones fiscales, bancarias y financieras.

A esto Petro anunció que Colombia también aplicará aranceles del 25% de los productos estadounidenses importados.

