Estudiantes en Columbia desafían a universidad; serán suspendidos

Estudiantes de la Universidad de Columbia, en un acto de firmeza y compromiso, votaron a favor de mantener un campamento en protesta contra la guerra en Gaza, desafiando el ultimátum de la institución que amenazaba con suspenderlos, según informó CNN.

El ultimátum de la universidad exigía el desmantelamiento del campamento para las 14:00 horas locales (12:00 p.m. Ciudad de México). Sin embargo, tras una votación interna, la abrumadora mayoría optó por permanecer en el lugar.

En un comunicado emitido por el grupo Columbia University Apartheid Divest (CUAD), se expresó la determinación de los manifestantes:

El comunicado también advirtió que estaban dispuestos a intensificar sus acciones si la universidad no cumplía con los estándares básicos de negociación.

Los estudiantes en protesta exigen que sus universidades dejen de invertir en Israel.

El lunes por la tarde, cientos de estudiantes se congregaron en el campus con megáfonos para manifestarse.

Más tarde, el ambiente se tornó más tranquilo, con estudiantes disfrutando de actividades como tomar té de burbujas, pasear perros y leer novelas, mientras profesores observaban con chalecos naranjas brillantes.

