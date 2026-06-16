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Internacional

EUA alerta por posible primera tormenta tropical del Atlántico

Autoridades de Estados Unidos vigilan un sistema frente a Texas que podría convertirse en la primera tormenta tropical de la temporada

  • 16
  • Junio
    2026

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos emitió una vigilancia de tormenta tropical para sectores de Texas y Luisiana ante la posible formación del primer ciclón con nombre de la temporada 2026 en el océano Atlántico.

De acuerdo con los pronósticos, el sistema identificado como Potencial Ciclón Tropical Uno podría fortalecerse y alcanzar la categoría de tormenta tropical mientras se desplaza por la costa noroeste del Golfo de México durante las próximas horas.

Vigilan costas de Texas y Luisiana

La alerta se mantiene desde Sargent, Texas, hasta Morgan City, Luisiana, una zona donde las autoridades consideran posible el desarrollo de condiciones de tormenta tropical en un periodo de entre 24 y 36 horas.

Según el reporte más reciente del NHC, el fenómeno se localizaba frente a la costa de Texas con vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora.

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Además de los efectos asociados al viento, los especialistas advirtieron sobre el riesgo de inundaciones repentinas y urbanas en diversas zonas costeras del sur de Estados Unidos.

Las mayores afectaciones podrían registrarse en la costa alta de Texas, amplias regiones de Luisiana y sectores de Misisipi y Alabama. También se prevén impactos en el extremo occidental del Panhandle de Florida.

Las autoridades meteorológicas señalaron que las lluvias intensas podrían prolongarse durante varios días, extendiendo el peligro de inundaciones hasta el fin de semana.

Temporada de huracanes sigue bajo vigilancia

La actual temporada de huracanes del Atlántico comenzó oficialmente el 1 de junio y concluirá el 30 de noviembre.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) estimó para este año la formación de hasta 14 tormentas con nombre y seis huracanes en la cuenca atlántica.

De concretarse su desarrollo, este sistema se convertiría en la primera tormenta tropical nombrada de la temporada, marcando el inicio de una etapa de mayor vigilancia meteorológica para las regiones costeras del Golfo de México.


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