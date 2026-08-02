Trump abre negociación con Irán; inician pláticas este lunes

El presidente de EUA confirmó que las conversaciones buscarán acuerdos sobre la reapertura del estrecho de Ormuz y el programa nuclear iraní

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que este lunes comenzarán nuevas negociaciones con Irán para intentar alcanzar acuerdos sobre la reapertura del estrecho de Ormuz y el programa nuclear de Teherán.

El anuncio se produjo un día después de que el mandatario estadounidense cancelara un ataque de gran escala contra territorio iraní, ante las gestiones realizadas por aliados de Washington en Medio Oriente para evitar una nueva escalada militar.

“Ahora estamos hablando con ellos mediante una negociación. Comienza mañana por la tarde y ya veremos”, declaró Trump a periodistas a bordo del Air Force One, luego de pasar el fin de semana en su club de golf de Bedminster, Nueva Jersey.

El mandatario sostuvo que Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, además del propio Gobierno iraní, solicitaron suspender la ofensiva para dar oportunidad a la vía diplomática. Teherán, sin embargo, negó haber pedido a Washington que cancelara sus planes militares.

Trump aseguró que los gobiernos involucrados consideran posible alcanzar primero un entendimiento sobre el estrecho de Ormuz y posteriormente otro relacionado con las actividades nucleares iraníes.

“Hay un acuerdo sobre Ormuz y luego habrá uno sobre lo nuclear, o podría llamarse la desnuclearización de Irán”, afirmó, aunque no precisó los términos de la propuesta ni estableció un plazo para concluir las conversaciones.

El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, sostuvo una llamada telefónica con Trump durante la cual pidió reducir las tensiones y evitar una operación que pudiera extender el conflicto hacia otros países del Golfo Pérsico.

El presidente estadounidense tampoco aclaró si el ataque cancelado contemplaba instalaciones energéticas. No obstante, advirtió que las fuerzas de su país permanecen preparadas para actuar si fracasa la negociación.

La respuesta iraní fue desafiante. Medios estatales rechazaron la versión de Trump sobre una petición para suspender la ofensiva, mientras la agencia semioficial Fars se burló públicamente del mandatario estadounidense.

Persiste disputa por Ormuz

Las conversaciones enfrentarán desde el inicio diferencias profundas sobre el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio mundial de petróleo y gas.

Irán y Omán negocian un mecanismo conjunto para establecer una nueva vía de navegación, pero Teherán aclaró que ese entendimiento no implica automáticamente la reapertura del paso marítimo.

“El entendimiento entre Irán y Omán sobre una nueva ruta no guarda relación con la reapertura ni con la continuidad del cierre del estrecho”, señaló Esmaeil Baqaei, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní.

El funcionario describió el acuerdo bilateral como una condición necesaria, pero insuficiente, y responsabilizó a Estados Unidos por el bloqueo naval y por incumplir compromisos anteriores.

De esta manera, mientras Trump sostiene que existe un principio de acuerdo para reabrir Ormuz, Irán mantiene que el futuro del estrecho deberá resolverse de manera separada y bajo condiciones que garanticen sus intereses de seguridad. Las posiciones encontradas anticipan una negociación compleja, pese a las señales iniciales de distensión.