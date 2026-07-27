Cumple guerra entre EUA e Irán seis meses con 1,700 muertos

A seis meses del conflicto, los bombardeos de EUA han dejado casi 1,700 civiles muertos y pérdidas por $37,500 millones de dólares, según un análisis

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Seis meses después del inicio del conflicto, la guerra entre Estados Unidos e Irán ha dejado cerca de 1,700 civiles muertos por los bombardeos estadounidenses, además de una severa afectación a la infraestructura y la economía iraní, de acuerdo con un análisis publicado por The New York Times.

El balance también incluye la muerte de al menos 18 militares estadounidenses, mientras que el Pentágono calcula que la campaña militar ha representado un costo de $37,500 millones de dólares.

Según el recuento, las hostilidades comenzaron el 28 de febrero con una serie de ataques de misiles Tomahawk lanzados desde buques de la Marina de EUA contra objetivos en el sur de Irán.

Uno de los episodios más graves ocurrió en la ciudad de Minab, donde un ataque alcanzó una escuela primaria y provocó la muerte de 175 personas, la mayoría menores de edad. Ese mismo día también fueron impactados un polideportivo, otra escuela y dos zonas residenciales, con un saldo adicional de 21 fallecidos.

Hasta el momento, la Casa Blanca y el Pentágono no han reconocido públicamente su responsabilidad en esos ataques.

Escalada militar durante marzo

El 4 de marzo, un submarino estadounidense torpedeó un buque de guerra iraní cerca de Sri Lanka. De acuerdo con el reporte, más de 100 marineros iraníes murieron en el incidente, que Teherán calificó como una "atrocidad en el mar".

Días después, el 31 de marzo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las fuerzas estadounidenses abandonarían Irán "en dos o tres semanas", aunque la confrontación continuó.

Intentos de tregua no prosperaron

El 7 de abril, Trump anunció un alto al fuego entre ambas naciones; sin embargo, apenas cuatro días después, el vicepresidente J.D. Vance reconoció que las negociaciones de paz realizadas en Pakistán no habían prosperado.

El conflicto también impactó la economía estadounidense. Durante ese periodo, el precio promedio de la gasolina pasó de $2.98 a $4.30 dólares por galón, impulsado por la incertidumbre en los mercados energéticos.

Acuerdos parciales y nuevos enfrentamientos

El 14 de junio, ambos gobiernos alcanzaron un entendimiento para reabrir el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo. Sin embargo, el acuerdo dejó pendiente el tema del programa nuclear iraní y dio lugar a interpretaciones distintas por parte de ambos países.

Las tensiones volvieron a aumentar durante julio. El día 17, un ataque iraní contra una base militar estadounidense en Jordania dejó tres soldados muertos.

Posteriormente, el 26 de julio, el Pentágono actualizó el balance de bajas estadounidenses a 18 militares fallecidos y 624 heridos, mientras que autoridades iraníes informaron que nuevos bombardeos de EUA provocaron más víctimas civiles.

Trump pausa ofensiva para favorecer negociaciones

Tras el más reciente intercambio de ataques, Donald Trump decidió aplazar una nueva fase de la campaña militar contra Irán debido a preocupaciones sobre el posible agotamiento de municiones, según diversos reportes.

El mandatario estadounidense afirmó que optó por suspender temporalmente las operaciones militares para abrir espacio a la diplomacia, aunque advirtió que los bombardeos podrían reanudarse si las negociaciones entre ambas partes no logran avances.