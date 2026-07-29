Un estudio advierte que el conflicto redujo significativa las reservas de defensa aérea y podría afectar la capacidad militar estadounidense

Inicio / Internacional / Habría agotado EUA más de la mitad de misiles en guerra con Irán

Estados Unidos redujo de forma considerable sus reservas de sistemas de defensa aérea tras la guerra contra Irán, al utilizar más de la mitad de sus misiles Patriot y THAAD, de acuerdo con un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).

El análisis señala que las existencias de interceptores Patriot se ubican ahora en menos de 1,000 unidades, con un estimado de entre 759 y 827 misiles, mientras que las reservas de interceptores THAAD rondan las 250 piezas.

Antes del conflicto, EUA disponía de aproximadamente 2,330 misiles Patriot y 452 interceptores THAAD, por lo que el reporte estima que más de la mitad de ambos sistemas fue utilizada durante las operaciones militares.

Alertan por menor capacidad de respuesta

El informe advierte que la reducción de las reservas podría obligar a EUA y a sus aliados a asumir mayores riesgos en futuras operaciones de defensa.

"No existen buenas alternativas a los sistemas Patriot y THAAD para la defensa contra misiles balísticos. Los buques de la Armada, equipados con misiles Standard capaces de interceptar tales amenazas, generalmente se encuentran demasiado lejos", señala el documento.

El estudio fue elaborado por Mark F. Cancian, asesor sénior del Departamento de Defensa y Seguridad del CSIS, y Chris H. Park, investigador asociado de la institución.

Preocupa un eventual conflicto con China

Los especialistas consideran que el desgaste de las municiones representa un riesgo para la capacidad de EUA de enfrentar un conflicto de gran escala en el Pacífico occidental, particularmente ante un eventual escenario con China.

El análisis explica que esta situación motivó la solicitud de la administración del presidente Donald Trump de destinar 95,000 millones de dólares para municiones en el presupuesto de defensa del año fiscal 2027, además de 21,000 millones de dólares en un presupuesto suplementario de guerra.

Reposición tardará hasta cuatro años

El CSIS también recuerda que durante la guerra con Irán las fuerzas estadounidenses dispararon más de 1,000 misiles de crucero Tomahawk y más de 1,100 misiles JASSM, además de reducir significativamente las existencias de misiles SM-3, SM-6 y PrSM.

Según el informe, recuperar los niveles de reservas previos al conflicto tomará entre uno y cuatro años, conforme avance la producción y entrega de nuevos misiles.