EUA: evidencias muestran que la oposición ganó en Venezuela

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un comunicado este jueves, insistiendo en que la evidencia disponible muestra claramente que Edmundo González ganó las elecciones presidenciales en Venezuela.

El Departamento de Estado señaló que el procesamiento de votos y la proclamación de resultados por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) fueron profundamente defectuosos, lo que resultó en un resultado que no refleja la voluntad del pueblo venezolano.

Destacaron la incapacidad del CNE para publicar las actas de escrutinio que respaldarían la victoria de Nicolás Maduro, mientras que "la oposición democrática ha publicado más del 80% de las actas de escrutinio recibidas directamente de los colegios electorales de toda Venezuela".

Según dichas actas, Edmundo González Urrutia obtuvo la mayor cantidad de votos por un margen insuperable. Observadores independientes y encuestas a pie de urna han corroborado estos hechos.

Electoral data overwhelmingly demonstrate the will of the Venezuelan people: democratic opposition candidate @EdmundoGU won the most votes in Sunday’s election. Venezuelans have voted, and their votes must count.