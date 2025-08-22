Cerrar X
Internacional

EUA examinará 'a fondo' visas de aficionados para Mundial 2026

La secretaria de Seguridad, Kristi Noem, afirmó que se examinarán las solicitudes de visado de los turistas que viajarán a Estados Unidos para el Mundial

  • 22
  • Agosto
    2025

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, afirmó que se examinarán a fondo las solicitudes de visado de los turistas interesados en viajar a Estados Unidos para asistir al Mundial de Fútbol del 2026.

"Tenemos un proceso establecido que implementaremos para la aprobación de visas. Todos serán examinados a fondo, pero serán bienvenidos a este país", dijo Noem desde el Despacho Oval junto al presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

"Espero que en todo el mundo, la gente sepa que Estados Unidos está emocionado de traer a sus familias aquí para disfrutar de este evento", agregó.

Así mismo, el presidente Donald Trump había asegurado que algunos países lo tendrían "muy fácil" para entrar, mientras que para los ciudadanos de otros países sería "un poco más difícil".

La declaración tuvo lugar durante un acto en el que Trump anunció que el sorteo para determinar la composición de los grupos del Mundial se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre en el Centro Kennedy de Washington D.C.

El torneo, en el que la selección argentina defenderá el título conquistado en Catar, se desarrollará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 en Canadá, Estados Unidos y México. La final tendrá lugar en el estadio MetLife en las afueras de Nueva York.

 


