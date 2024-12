EUA subsidia a México y Canadá con política comercial: Trump

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en una entrevista que su país está subsidiando a México y Canadá a través de la política comercial actual.

Estas declaraciones fueron realizadas durante su participación en el programa "Meet the Press", transmitido por NBC News.

Trump destacó su creencia en los aranceles como herramienta económica y aseguró que su propuesta de aumentarlos a los países vecinos y otros países del mundo “hará ricos” a los Estados Unidos.

"Estamos subsidiando a México y Canadá y a muchos otros países en todo el mundo. Lo único que quiero es un terreno nivelado y justo, rápidamente", comentó.

El presidente electo también subrayó que los aranceles deben ser usados de manera adecuada y no de forma excesiva. Aclaró que no busca aplicarlos de manera desmesurada, sino con el objetivo de equilibrar las condiciones comerciales.

Cuando se le preguntó sobre el impacto de los aumentos de los aranceles en los precios y los consumidores estadounidenses, Trump fue cauteloso al no hacer garantías.

"No puedo garantizar nada. No puedo garantizar el mañana. Pero si miras a mi economía antes del COVID, teníamos la mejor economía de la historia de nuestro país", aseguró, mencionando que, a pesar de los aranceles impuestos durante su primer mandato, no hubo inflación significativa.

Trump centró su campaña para la reelección en temas como la lucha contra la inflación y la inmigración indocumentada. En cuanto a la frontera con México, reiteró su compromiso de reforzarla para evitar lo que ha denominado una "invasión".

