Por estos hechos, el presidente Rodrigo Paz anunció la entrada en vigor de un estado de excepción para 'devolverle' la normalidad al país

Inicio / Internacional / Evo Morales recibe orden de aprehensión de la Fiscalía de Bolivia

Autoridades en Bolivia emitieron este miércoles una orden de aprehensión en contra del expresidente Evo Morales por diversos cargos relacionados con alteraciones del orden público.

La Fiscalía del Departamento de Santa Cruz giró tanto para Morales como para otras personas la orden de arresto por su presunta responsabilidad en delitos como terrorismo, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los medios de transporte.

De acuerdo con diversos medios, dicha aprehensión se deriva de la investigación por las protestas llevadas a cabo en mayo y junio, las cuales se extendieron por 53 días y remitieron la intensidad después de que la Central Obrera Boliviana acordara iniciar un diálogo con el Ejecutivo.

Por estos hechos, el presidente Rodrigo Paz anunció la entrada en vigor de un estado de excepción para "devolverle" la normalidad al país.

Evo Morales aseguró ser víctima de una 'brutal persecución política'

Previamente, el exmandatario Evo Morales aseguró que es víctima de "una brutal persecución judicial y política", que inició en 2024 con una investigación por, presuntamente, haber sostenido una relación sentimental con una menor de edad de la cual habría nacido una niña.

Tanto él como su defensa negaron estos hechos y han alegado que la otra parte implicada presentó documentación que echa abajo toda la acusación.

Decreta Bolivia estado de excepción tras 50 días de protestas

Tras casi dos meses de protestas y bloqueos que paralizaron importantes vías de comunicación, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, decretó estado de excepción en todo el país con el objetivo de restablecer el tránsito, garantizar el abastecimiento y recuperar el orden público.

La medida fue anunciada durante la madrugada del sábado y permitió que, horas después, gran parte de las carreteras bloqueadas fueran liberadas de manera pacífica. Uno de los principales efectos se registró en La Paz, que logró reconectarse con el resto del país luego de semanas de aislamiento provocadas por los cortes de rutas.