Internacional

Bolivia reanudará relaciones diplomáticas con EUA tras 15 años

El presidente electo de Bolivia, anunció este lunes que retomará las relaciones con Estados Unidos, cortadas en 2008 durante el gobierno de Evo Morales

  • 20
  • Octubre
    2025

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este lunes que retomará las relaciones con Estados Unidos, cortadas en 2008 durante el gobierno de Evo Morales. 

Paz, economista de 58 años, ganó el balotaje con 54.5% de los votos y asumirá el poder el 8 de noviembre.

Durante su primera conferencia tras el triunfo, Paz afirmó que la reanudación de los lazos con Washington será prioritaria, tras años de cercanía con aliados como Venezuela, Cuba, Nicaragua y Rusia.

En 2008, Morales expulsó al embajador estadounidense y retiró agencias como la DEA y USAID, lo que provocó una ruptura diplomática que duró 15 años.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, destacó que la elección de Paz representa una oportunidad de transformación para ambos países.


