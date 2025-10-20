Cerrar X
Exdirector del FBI pide desechar caso promovido por Trump

Los abogados del exdirector del FBI, James Comey, solicitaron este lunes a un tribunal federal de Virginia desestimar el caso penal en su contra

  • 20
  • Octubre
    2025

Los abogados del exdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI), James Comey, solicitaron este lunes a un tribunal federal de Virginia desestimar el caso penal en su contra, al considerar que se trata de un proceso con motivaciones políticas y personales del presidente Donald Trump.

La defensa argumentó que los cargos por falso testimonio y obstrucción de procedimientos del Congreso “carecen de fundamento legal” y que la acusación responde a una “persecución política” ordenada por el mandatario, quien mantiene una relación de abierta hostilidad con Comey desde su destitución.

En el documento presentado, los abogados cuestionaron además la validez del nombramiento de la fiscal interina Lindsey Halligan, exabogada de Trump, quien asumió el cargo el 22 de septiembre tras la renuncia de su antecesor, Erik Siebert, que se negó a presentar cargos contra Comey.

El expediente acusa a Trump de haber ordenado al Departamento de Justicia procesar al exjefe del FBI “por rencor personal”, debido a sus críticas hacia el presidente y su papel en la investigación sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones de 2016.

El caso se suma a otros procesos recientes promovidos por el Departamento de Justicia bajo la administración Trump contra críticos del mandatario, entre ellos la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y el exasesor de Seguridad Nacional John Bolton.


