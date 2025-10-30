Cerrar X
Nuevo León

Abren juicio penal a exdirector jurídico por caso Ysabella

Un juez abrió proceso oral contra Benito Juárez, exdirector jurídico de San Pedro, acusado de daño en propiedad ajena y ejercicio ilícito del servicio público

  • 30
  • Octubre
    2025

El caso de la demolición del puente que conectaba con el desarrollo Ysabella en Fuentes del Valle, San Pedro Garza García, escaló a la fase de juicio oral penal tras una maratónica audiencia intermedia celebrada este martes en el Palacio de Justicia.

Un juez de control dictó el auto de apertura de juicio en contra de Benito Juárez, exdirector jurídico del municipio de San Pedro, quien es acusado de los presuntos delitos de ejercicio ilícito del servicio público y daño en propiedad ajena.

Una fuente cercana a la Fiscalía dijo a El Horizonte que hay elementos suficientes para castigar a Juárez por los presuntos delitos de ejercicio ilícito del servicio público y daño en propiedad ajena y que van por el exalcalde, Miguel Treviño de Hoyos.

La audiencia, que se extendió por más de 10 horas y se realizó de manera pública, se concretó a petición de la defensa del exfuncionario.

El equipo legal de Juárez solicitó el sobreseimiento del caso (su terminación), argumentando que las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción carecían de sustento suficiente.

nl-benito-juares-caso-ysabella.jpg

Tanto la Fiscalía como la parte denunciante, los representantes del desarrollo Ysabella, señalaron que dichas solicitudes ya habían sido rechazadas en etapas previas. 

Tras analizar los alegatos, el juez determinó que existían elementos suficientes para continuar, dictando el auto de apertura a juicio oral.

La parte afectada reclama un daño económico de 15.4 millones de pesos, correspondiente al valor del puente demolido y las afectaciones derivadas.

Juárez fue vinculado a proceso el 21 de enero pasado. 

A pesar de intentos por parte de los abogados de Ysabella y el Ministerio Público para posponer o privatizar la diligencia, el juez negó las peticiones.

La fecha exacta para el juicio oral se definirá y anunciará en los próximos días. Mientras tanto, el exfuncionario continuará su proceso en libertad a la espera de que se determine su responsabilidad en los cargos imputados.


