Juez de EUA anula cargos contra Comey y Letitia James

Un juez federal de Estados Unidos desestimó este lunes los cargos penales presentados contra el exdirector del FBI, James Comey, y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, al concluir que la fiscal designada para ambos casos fue nombrada de manera ilegal.

El fallo representa un revés significativo para los intentos del expresidente Donald Trump de perseguir judicialmente a figuras que considera sus adversarios políticos.

La decisión del juez Cameron McGown Currie invalida dos investigaciones que Trump había impulsado públicamente, presionando a altos funcionarios del Departamento de Justicia para que actuaran contra personajes de alto perfil que lo criticaron o contribuyeron a indagar su conducta durante su mandato.

El origen del problema radica en el nombramiento de Lindsey Halligan, exabogada personal de Trump, como fiscal federal interina del Distrito Este de Virginia en septiembre.

A pesar de no contar con experiencia en litigación penal, Halligan fue puesta al mando de los casos luego de que su antecesor, Erik Siebert, se negara a presentar cargos por considerar que no había pruebas suficientes.

Poco después de asumir, Halligan presentó acusaciones contra Comey por declaraciones falsas y obstrucción al Congreso, y contra Letitia James por fraude bancario y por supuestamente mentir a una institución financiera. Ambos se declararon inocentes.

Sin embargo, tanto Comey como James denunciaron ante los tribunales que el nombramiento de Halligan violaba la cláusula de nombramientos de la Constitución de Estados Unidos y la legislación federal, al no cumplir los requisitos para ocupar el cargo.

El juez Currie les dio la razón al determinar que Halligan “no tenía autoridad legal” para presentar cargos.

Aunque el fallo desecha las causas, lo hace “sin perjuicio”, lo que permite al Departamento de Justicia reabrirlas en el futuro si decide asignarlas a un fiscal distinto.

La resolución también dejó al descubierto tensiones internas dentro del Departamento de Justicia: varios fiscales de carrera se negaron a trabajar en las acusaciones impulsadas por Halligan, lo que la obligó a proceder sola en ambos casos.

