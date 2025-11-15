Explosión en parque industrial deja 22 heridos en Argentina

Una fuerte explosión registrada la noche del viernes en un parque industrial del municipio de Ezeiza, al sur de Buenos Aires, provocó un incendio de grandes proporciones que dejó al menos 22 personas heridas y obligó a evacuar viviendas cercanas, informaron autoridades locales.

Una gigantesca columna de humo negro y naranja se elevó cientos de metros sobre el área conocida como Polígono de Spegazzini, donde operan múltiples empresas químicas, fábricas de neumáticos, bodegas de documentos y firmas logísticas. Algunas de las instalaciones quedaron reducidas a cenizas.

Los reportes indican que el incidente ocurrió en una productora agroquímica ubicada frente a la autopista Cañuelas-Ezeiza, luego de que inicialmente se informara de forma errónea que se trataba de una fábrica de pinturas. pic.twitter.com/CWmnfchhyk — mavica (@mavica7) November 15, 2025

El alcalde de Ezeiza, Gastón Granados, calificó la situación de “tremenda”, al señalar que continúan registrándose nuevas explosiones dentro del complejo industrial.

“Se me explotaron los vidrios de mi casa y del barrio… Estamos evacuando a las familias”, declaró el funcionario, cuya vivienda se encuentra a unos 500 metros del siniestro.

De acuerdo con el director del hospital local, Carlos Santoro, los heridos incluyen a una mujer embarazada intoxicada, en terapia intensiva, y a un paciente que sufrió un infarto, ambos provenientes de barrios vecinos afectados por la onda expansiva y el humo tóxico.

Ninguno de los lesionados se reporta en riesgo de muerte.

El origen de la explosión aún no ha sido determinado. Sin embargo, Fabián García, director de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, informó que el fuego habría comenzado en una empresa de logística antes de extenderse rápidamente a otras instalaciones, lo que ha complicado las labores de control.

“Es un incendio muy complejo, va a ser un incendio largo”, afirmó.

Una veintena de dotaciones de bomberos trabaja en la zona, mientras que una autovía de acceso fue cerrada por precaución.

Las autoridades provinciales emitieron recomendaciones urgentes para evitar la inhalación de vapores tóxicos: permanecer en interiores con puertas y ventanas cerradas, apagar ventiladores y sistemas de aire acondicionado, y evitar circular cerca del parque industrial.

Las imágenes del incendio, visibles desde varios puntos de la capital argentina, inundaron las redes sociales, evidenciando la magnitud de la emergencia que continúa activa.

