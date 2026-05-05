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Internacional

Explosión en fábrica de pirotecnia en China deja 26 muertos

Una potente explosión en una planta de fuegos artificiales en Changsha, provincia de Hunan, dejó al menos 26 muertos y 61 heridos, según reportes oficiales

  • 05
  • Mayo
    2026

Al menos 26 personas murieron y 61 más resultaron heridas tras una fuerte explosión registrada en una planta de fuegos artificiales en Changsha, China, informaron medios estatales.

El estallido ocurrió la tarde del lunes en una instalación operada por la empresa Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Co., ubicada en Liuyang, una localidad reconocida por su industria pirotécnica.

De acuerdo con reportes oficiales, la presencia de grandes cantidades de productos terminados y semiterminados provocó una serie de explosiones continuas que dificultaron el acceso de los equipos de emergencia.

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Las autoridades indicaron que la existencia de almacenes con pólvora negra elevó el riesgo en la zona, obligando a evacuar a residentes cercanos y a extremar precauciones durante las labores de rescate.

El colapso de estructuras dentro del complejo, incluyendo muros, columnas y techos, dejó a varias personas atrapadas entre los escombros, mientras rutas de acceso quedaron bloqueadas.

Cientos de rescatistas fueron desplegados y utilizaron medidas especiales como la humidificación del área para evitar nuevas detonaciones, además del uso de robots para apoyar en la búsqueda de sobrevivientes.

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Gobierno local ofrece disculpas

El alcalde de Changsha, Chen Bozhang, señaló que las labores de rescate están prácticamente concluidas, aunque la identificación de las víctimas continúa.

“Nos sentimos extremadamente dolidos y profundamente arrepentidos”, expresó el funcionario, quien ofreció disculpas públicas a las familias afectadas.

Las autoridades chinas iniciaron una investigación para esclarecer las causas del siniestro y confirmaron la detención de la persona responsable de la empresa.

Asimismo, se ordenó la suspensión inmediata de la producción de fuegos artificiales y petardos en Liuyang como medida preventiva.

El presidente de China, Xi Jinping, instruyó a las autoridades a realizar “todos los esfuerzos” para localizar a personas desaparecidas, atender a los heridos y determinar responsabilidades.


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