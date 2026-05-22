Explosión en mina en China deja 8 muertos y a decenas atrapados

Una explosión de gas en una mina de carbón en la provincia china de Shanxi dejó al menos ocho muertos y 38 personas atrapadas bajo tierra, informaron el sábado medios estatales.

El accidente en la mina de carbón Liushenyu, en la ciudad de Changzhi, ocurrió el viernes por la noche, según la agencia oficial de noticias Xinhua, que indicó que alrededor de 247 trabajadores estaban bajo tierra en ese momento. Hasta primeras horas del sábado, 201 habían sido llevados a la superficie a salvo.

Xinhua informó que se investigaba la causa de la explosión.

El presidente chino Xi Jinping ha pedido, según Xinhua, hacer todo lo posible para rescatar a los que aún no han sido localizados y que se realice una investigación sobre la causa del accidente, además de exigir que se deslinden responsabilidades.

La provincia de Shanxi es conocida como la principal región minera de carbón de China. Con una extensión mayor que la de Grecia y una población de alrededor de 34 millones, los cientos de miles de mineros de la provincia extrajeron el año pasado 1.170 millones de toneladas de carbón, o casi un tercio del total de China.

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