Explosiones en Líbano: ¿Qué sabía Estados Unidos?

Funcionarios israelíes informaron a Estados Unidos sobre una operación planeada en Líbano el martes, sin proporcionar detalles específicos, según tres fuentes familiarizadas con el tema.

Este aviso incluyó una llamada entre el Secretario de Defensa de EUA, Lloyd Austin, y el Ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, en la madrugada del martes.

La falta de detalles dejó a los funcionarios estadounidenses en la incertidumbre hasta que se informaron explosiones de cientos de buscapersonas poco tiempo después, según las fuentes.

La cadena CNN confirmó que Israel estuvo detrás del ataque, el cual fue una operación conjunta entre el Mossad y el ejército israelí. Este ataque ha incrementado las tensiones en la región. El gobierno libanés condenó el incidente como una "agresión israelí criminal".

La sorpresa fue mayor para los altos funcionarios estadounidenses, ya que las explosiones ocurrieron mientras el Secretario de Estado, Antony Blinken, viajaba de Washington a El Cairo.

Diplomáticos estadounidenses, atónitos, se enteraron del ataque en tiempo real a través de las noticias en los televisores de sus aviones. En un intento de mitigar las tensiones, Estados Unidos comunicó a Irán a través de un canal no oficial que no participó en el ataque, según informó un funcionario estadounidense a CNN.

ABC's Mary Bruce really wants John Kirby to condemn Israel for blowing up Hezbollah terrorist's pagers.



"Isn't this Israel doing exactly what you've been warning them not to do?" pic.twitter.com/VOtx5ITTGL