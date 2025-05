Legislador de EUA se queda dormido en plena sesión

En medio de una intensa jornada legislativa en la Cámara de Representantes, el congresista republicano Blake Moore, de Utah, fue captado echándose una siesta involuntaria… ¡En pleno debate!

Un video que rápidamente circuló en redes sociales muestra a Moore con los ojos cerrados y la cabeza ladeada, completamente ajeno al bullicio político a su alrededor.

Tras ser llamado en dos ocasiones sin obtener respuesta, su colega Michelle Fischbach tuvo que darle un leve empujón para despertarlo.

It's 4:57am ET ... there's another vote during the House Ways and Means markup ... and they have to wake Rep. Blake Moore pic.twitter.com/Z2XlhiMtve