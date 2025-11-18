Cerrar X
caida_global_internet_3e3abfab28
Internacional

Falla masiva en Cloudflare tumba servicios digitales en el mundo

La caída afectó a redes sociales como Twitter, herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT, videojuegos como League of Legends

  • 18
  • Noviembre
    2025

El proveedor de infraestructura de internet Cloudflare informó este martes que ya resolvió un problema que causó interrupciones que afectaron a usuarios de diversas plataformas, desde ChatGPT y el juego en línea “League of Legends”, hasta el sistema de tránsito de Nueva Jersey.

Al mediodía, Cloudflare reportó que sus ingenieros ya no veían algunos de los problemas que afectaban a sus clientes, pero que continuaba monitoreando para detectar cualquier problema adicional.

Otros que experimentaron problemas este martes incluyeron la red social X, Shopify, Dropbox, Coinbase y el servicio de calificación crediticia de Moody’s. El sitio web de Moody’s mostraba un “Error 500” e instruía a las personas a visitar el sitio web de Cloudflare para obtener más información.

NJ Transit, la agencia de transporte de Nueva Jersey, dijo que partes de sus servicios digitales, incluido njtransit.com, podrían estar temporalmente fuera de servicio o lentos para cargar. Y la Oficina de Gestión de Emergencias de la ciudad de Nueva York (NYCEM) reportó servicios de la ciudad afectados por la caída. La ciudad seguía monitoreando las interrupciones.

En Francia, el sitio web de la compañía nacional de ferrocarriles SNCF también se vio afectado. La empresa advirtió a los clientes que “alguna información y horarios podría no estar disponible o actualizada. Nuestros equipos están trabajando para restaurar estos servicios lo más rápido posible”.

Cloudflare, con sede en San Francisco, trabaja tras bambalinas para hacer que internet sea más rápido y seguro, pero cuando surgen problemas “resulta en un bloqueo digital masivo” para los usuarios, dijo el experto en ciberseguridad Mike Chapple.

Mientras que la mayoría de las personas piensan que hay una línea directa entre su dispositivo digital y un sitio web, lo que realmente sucede es que empresas como Cloudflare se sitúan en el medio de esas conexiones, explicó.

Cloudflare es una “red de entrega de contenido” que toma contenido del 20% de los sitios web del mundo y lo refleja en miles de servidores en todo el mundo, explicó Chapple, profesor de tecnología de la información en la Facultad de Negocios Mendoza de la Universidad de Notre Dame.

“Cuando accedes a un sitio web protegido por Cloudflare, tu computadora no se conecta directamente a ese sitio”, agregó Chapple. “En su lugar, se conecta al servidor de Cloudflare más cercano, que podría estar muy cerca de tu hogar. Eso protege al sitio web de una avalancha de tráfico y te proporciona una respuesta más rápida. Es un beneficio para todos, hasta que falla, y el 20% de internet se cae al mismo tiempo”.

El mes pasado, Microsoft tuvo que solucionar una interrupción de su servicio en la nube Azure que dejó a los usuarios sin poder acceder a Office 365, Minecraft y otras plataformas. La empresa tecnológica informó en su sitio que un cambio de configuración en la infraestructura de Azure causó la caída.

Amazon experimentó una interrupción masiva de su servicio en la nube en octubre. La empresa resolvió el problema, pero la interrupción afectó a una amplia gama de servicios en línea, incluidos redes sociales, juegos, entrega de alimentos, streaming y plataformas financieras.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

nl_torres_sendero_799d2f8ef2
Torres Sendero ya prevende... y tiene proyectos clausurados
da6f21e6_e99d_47b1_8dc2_337d47acf6ad_71645711a1
Diputado Prieto Herrera presentará su informe legislativo
EH_UNA_FOTO_2025_11_18_T105830_523_452a9e6e25
Martha Higareda y Lewis Howes anuncian nacimiento de sus gemelas
publicidad

Últimas Noticias

cristiano_ronaldo_trump_4fb4db8fff
Se reúne Cristiano Ronaldo con Trump en el Despacho Oval
4fccc7ab_57dc_4c5f_b09e_6fb5e60b7fad_5f75f7393b
NL se une al equipo norteamericano de expertos en oso negro
EH_DOS_FOTOS_2025_11_19_T135345_828_aff7e0f589
Rescatan a cría de pecarí y logra reunirse con su manada
publicidad

Más Vistas

EH_FOTO_VERTICAL_58b56f352b
Hallan restos humanos en fosa clandestina del ejido El Porvenir
Whats_App_Image_2025_11_17_at_1_33_44_AM_36f28cee8f
Inmobiliaria cateada ya había incumplido en preventas
EH_CONTEXTO_33_57d3e9328b
Balean "El Jerry" en Sinaloa; influencer presumía armas en redes
publicidad
×