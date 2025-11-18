Falla masiva en Cloudflare tumba servicios digitales en el mundo

El proveedor de infraestructura de internet Cloudflare informó este martes que ya resolvió un problema que causó interrupciones que afectaron a usuarios de diversas plataformas, desde ChatGPT y el juego en línea “League of Legends”, hasta el sistema de tránsito de Nueva Jersey.

Al mediodía, Cloudflare reportó que sus ingenieros ya no veían algunos de los problemas que afectaban a sus clientes, pero que continuaba monitoreando para detectar cualquier problema adicional.

Otros que experimentaron problemas este martes incluyeron la red social X, Shopify, Dropbox, Coinbase y el servicio de calificación crediticia de Moody’s. El sitio web de Moody’s mostraba un “Error 500” e instruía a las personas a visitar el sitio web de Cloudflare para obtener más información.

NJ Transit, la agencia de transporte de Nueva Jersey, dijo que partes de sus servicios digitales, incluido njtransit.com, podrían estar temporalmente fuera de servicio o lentos para cargar. Y la Oficina de Gestión de Emergencias de la ciudad de Nueva York (NYCEM) reportó servicios de la ciudad afectados por la caída. La ciudad seguía monitoreando las interrupciones.

En Francia, el sitio web de la compañía nacional de ferrocarriles SNCF también se vio afectado. La empresa advirtió a los clientes que “alguna información y horarios podría no estar disponible o actualizada. Nuestros equipos están trabajando para restaurar estos servicios lo más rápido posible”.

Cloudflare, con sede en San Francisco, trabaja tras bambalinas para hacer que internet sea más rápido y seguro, pero cuando surgen problemas “resulta en un bloqueo digital masivo” para los usuarios, dijo el experto en ciberseguridad Mike Chapple.

Mientras que la mayoría de las personas piensan que hay una línea directa entre su dispositivo digital y un sitio web, lo que realmente sucede es que empresas como Cloudflare se sitúan en el medio de esas conexiones, explicó.

Cloudflare es una “red de entrega de contenido” que toma contenido del 20% de los sitios web del mundo y lo refleja en miles de servidores en todo el mundo, explicó Chapple, profesor de tecnología de la información en la Facultad de Negocios Mendoza de la Universidad de Notre Dame.

“Cuando accedes a un sitio web protegido por Cloudflare, tu computadora no se conecta directamente a ese sitio”, agregó Chapple. “En su lugar, se conecta al servidor de Cloudflare más cercano, que podría estar muy cerca de tu hogar. Eso protege al sitio web de una avalancha de tráfico y te proporciona una respuesta más rápida. Es un beneficio para todos, hasta que falla, y el 20% de internet se cae al mismo tiempo”.

El mes pasado, Microsoft tuvo que solucionar una interrupción de su servicio en la nube Azure que dejó a los usuarios sin poder acceder a Office 365, Minecraft y otras plataformas. La empresa tecnológica informó en su sitio que un cambio de configuración en la infraestructura de Azure causó la caída.

Amazon experimentó una interrupción masiva de su servicio en la nube en octubre. La empresa resolvió el problema, pero la interrupción afectó a una amplia gama de servicios en línea, incluidos redes sociales, juegos, entrega de alimentos, streaming y plataformas financieras.

