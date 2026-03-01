Refuerzan medidas de seguridad ante incidente en L4 del Metro

Tras registrarse un incidente de trabajo durante la madrugada de este domingo en las obras de construcción de la Línea 4 del Metro, se reforzaron las medidas de seguridad en el municipio de Monterrey.

Esto sucedió en la Estación Obispado, donde trabajadores realizaban labores de vaciado de concreto en el Capitel Nivel Vestíbulo Fase 2 cuando ocurrió el incidente.

Ocurrió en el colado de concreto de la unidad 7, donde una falla en el sistema de puntales provocó el colapso de la cimbra y la posterior caída del elemento estructural.

Dan de alta a cinco trabajadores afectados por incidente

Al menos cinco trabajadores de la subcontratista Steeltek resultaron con contusiones y heridas, sin que se registraran lesiones que pusieran en riesgo su vida.

Tras estos hechos, todos fueron valorados por personal paramédico y trasladados a una clínica. Aunque fueron dados de alta, permanecen bajo seguimiento médico preventivo.

Derivado de estos hechos, las actividades en la zona fueron suspendidas y se inició la investigación técnica correspondiente para determinar las causas del incidente.

