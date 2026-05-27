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Tamaulipas

Persisten afectaciones en suministro de agua tras falla eléctrica

COMAPA Reynosa reportó fallas en el suministro de agua tras un incendio en una subestación de CFE que afectó infraestructura hidráulica

  • 27
  • Mayo
    2026

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa informó que continúan las evaluaciones por las afectaciones provocadas tras el incendio registrado en una subestación de la Comisión Federal de Electricidad, situación que impactó parte de la infraestructura hidráulica de la ciudad y dejó sin servicio de agua a por lo menos seis colonias.

El gerente general del organismo, Felipe Chiw Vega, explicó que una de las principales complicaciones se presentó debido a la falta de energía eléctrica en el rebombeo ubicado en la calle Río Purificación, además de afectaciones en la planta potabilizadora Benito Juárez, localizada en la colonia Voluntad y Trabajo.

“El detalle que tuvimos con la Comisión Federal de Electricidad en la subestación, nos quedamos sin energía en el rebombeo de la calle Río Purificación y nuestra planta potabilizadora de la Benito Juárez”, señaló.

Detalló que la planta potabilizadora cuenta con un sistema alterno de energía eléctrica, lo que permitió mantener operaciones parciales y evitar una afectación mayor en el suministro de agua potable.

“Afortunadamente en la planta tenemos otra planta de energía eléctrica de apoyo que inmediatamente empezó a trabajar sin problema”, comentó.

Sin embargo, reconoció que el problema persiste en el sistema de rebombeo de Río Purificación, donde todavía existen dificultades para regularizar completamente el servicio.

Felipe Chiw Vega indicó que actualmente continúan presentándose problemas de baja presión y falta de agua en algunos sectores, situación relacionada también con la incorporación de nuevos pozos profundos a la red de distribución.

Explicó que durante el fin de semana fueron instalados nuevos equipos de bombeo en colonias como Rincón de las Flores y Paseo de las Flores, consideradas entre las más afectadas por la escasez.

“Nos llegaron equipos el sábado y lo instalamos en Rincón de las Flores, Paseo de las Flores que era donde había mayor problema”, expresó.

Asimismo, adelantó que esta semana continuarán trabajos similares en colonias como San Valentín y otros puntos de Reynosa como parte de la estrategia para habilitar un total de seis pozos profundos.

El funcionario precisó que hasta el momento únicamente han llegado cuatro de los seis equipos de bombeo requeridos para concluir el proyecto, por lo que el organismo permanece a la espera de las dos unidades restantes para completar las conexiones y mejorar el suministro en las zonas afectadas.

“Acuérdense que tenemos seis pozos por habilitar, llegaron cuatro equipos y estamos esperando otros dos”, puntualizó.


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