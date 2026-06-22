Fallece Alan Greenspan, expresidente de la Fed a los 100 años

Durante su mandato, Estados Unidos experimentó un prolongado periodo de expansión económica al sortear varias crisis y asesorar importantes presidentes

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El economista estadounidense Alan Greenspan, expresidente de la Reserva Federal (Fed) y una de las figuras más influyentes de la historia financiera contemporánea, perdió la vida este lunes a los 100 años de edad.

De acuerdo con su esposa, la periodista Andrea Mitchell, Greenspan falleció en su residencia por complicaciones de Parkinson.

Segundo presidente de la Reserva Federal con periodo más largo

Apodado "El Maestro" lideró el banco central estadounidense entre 1987 y 2006, convirtiéndose en el segundo presidente de la Fed con el mandato más largo, tan solo por detrás de William McChesney Martin.

Durante su mandato, Estados Unidos experimentó un prolongado periodo de expansión económica, aunque su legado quedó empañado tras su retirada por la histórica crisis financiera global de 2008.

Greenspan consideraba que se le había atribuido una responsabilidad de manera desproporcionada por la crisis de principios de siglo, al igual que un mérito excesivo por el auge económico de finales de los años noventa.

Aunque fue asesor de presidentes republicanos, mantuvo una excelente relación con el presidente demócrata Bill Clinton y sus principales asesores económicos.

¿Quién fue Alan Greenspan, una de las figuras más influyentes de la historia financiera contemporánea?

Alan Greenspan nació el 6 de marzo de 1926 en Nueva York. Estudió clarinete en Escuela Juilliard y realizó giras profesionales como saxofonista en una banda de jazz.

Sin embargo, su interés apuntó hacia la economía, una disciplina en la que se licenció en 1948 por la Universidad de Nueva York para luego fundar una exitosa consultora.

Su salto a la política se consolidó en 1968 como asesor de la campaña presidencial del republicano Richard Nixon y ocupó diversos cargos en las administraciones de Gerald Ford y Ronald Reagan.

Este último lo nominó en 1987 para suceder a Paul Volcker al frente de la Reserva Federal, donde consiguió sortear las crisis asiática y rusa a finales de los años noventa. También impulsó agresivos recortes de los tipos de interés hasta situarlos en el 1 % en 2004.

Greenspan promovió activamente la desregulación financiera como firme defensor de la autorregulación del mercado, una filosofía influenciada por Ayn Rand, la cual provocó que numerosos economistas lo señalaran posteriormente como uno de los artífices de la burbuja inmobiliaria que estalló en 2008.

Dos años después de dejar el cargo, en una comparecencia ante el Congreso en octubre de 2008, el propio Greenspan admitió con "incredulidad" haber cometido un error al confiar en exceso en la capacidad de las instituciones crediticias para proteger el mercado.