Fiesta demócrata; primer evento de Kamala y Walz en Filadelfia

El ruidoso evento del martes por la noche para presentar al nuevo compañero de fórmula de Kamala Harris fue lo más alejado que su equipo podría haber orquestado de los eventos más pequeños y tranquilos que el presidente Joe Biden estaba realizando hasta que se retiró de la carrera el mes pasado.

El contraste fue notable. Los discursos de Harris y Tim Walz estuvieron impregnados de humor y fueron pronunciados con gran energía ante una multitud mucho mayor que los eventos más grandes de Biden.

La última vez que Biden convocó a sus partidarios en Filadelfia, habló ante un público mucho más reducido durante siete minutos en un servicio religioso.

En ese momento, el discurso improvisado se consideró una victoria, aunque solo fuera porque Biden no cometió errores importantes. El evento del martes fue un asunto dramáticamente diferente.

Un cambio de discurso

Ni Harris ni Walz se centraron en el historial o los logros de la administración Biden, sino en sus oponentes y su visión para el futuro del país.

No se mencionó la amenaza que Donald Trump representa para la democracia ni su promesa de actuar como un dictador el primer día, temas centrales de la campaña anterior de Biden.

El cambio de mensaje no es una sorpresa para un candidato que llegó a la carrera con un mandato implícito de hacer las cosas de manera diferente a Biden, que estaba teniendo dificultades para ganar terreno.

La vicepresidenta Kamala Harris comparó los antecedentes del gobernador de Minnesota, Tim Walz, con los del candidato republicano a la vicepresidencia, JD Vance, en comentarios realizados en el mitin de su campaña en Filadelfia el martes.

"Te lo digo, Tim Walz estará listo el primer día", afirmó Harris.

