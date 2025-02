Viola Estadio Banorte giro autorizado por Monterrey

Para otorgarle su permiso de funcionamiento, al Estadio Banorte se le condicionó que sus eventos y actividades estuvieran dirigidos a estudiantes y/o habitantes del Distrito Tec, lo cual incumple totalmente.

Cuando hay conciertos masivos en el también llamado Estadio de los Borregos, es difícil encontrar el público de ese origen, ya que la gran mayoría proviene de otros puntos de la ciudad.

El público mayoritario que acude a los eventos masivos no son estudiantes ni vecinos, como se plantea en el permiso, según un sondeo levantado por El Horizonte en los conciertos de tres artistas realizados en lo que va del año.

Con esto, los operadores del recinto violan la orientación y el espíritu que se les autorizó en la licencia de uso de suelo y edificación de 2017, lo cual se suma al incumplimiento con los cajones de estacionamientos que son necesarios para la cantidad de asistentes.

El permiso de uso de suelo y edificación SEDUE 6041/2017, otorgado por el municipio de Monterrey en 2017 y del cual El Horizonte tiene una copia, establece la preferente en la procedencia de los asistentes a los eventos realizados en el lugar.

“Los eventos que se realizarán en el nuevo estadio estarán orientados a la misma institución, por lo que asistirán en su mayoría estudiantes del Tecnológico de Monterrey, mismos que ya se encuentran en la zona e incluso ya tienen sus vehículos estacionados, a diferencia de los eventos que se realizaban en el antiguo estadio, los cuales estaban orientados al público en general”, contempla el documento autorizado por el entonces secretario de Desarrollo Urbano y Ecología de Monterrey, Luis Horacio Bortoni Vázquez.

El miércoles, El Horizonte publicó que el Estadio Banorte incumple con más del 30% del número de cajones de estacionamientos requeridos y, a veces, hasta con el 60 por ciento.

Se dio a conocer que el recinto tiene 2,240 cajones de estacionamientos, pero debería tener 3,334 para eventos como el del lunes, a donde acudieron más de 20,000 personas.

Esto provoca que los vecinos sufran molestias y hasta proliferen bandas de franeleros.

El lineamiento de la orientación del recinto se estipuló considerando precisamente la falta de espacio para los coches, por lo que se acordó que estarían dirigidos para personas de la misma institución educativa.

Antes de que existiera el Estadio Banorte, en el polígono operaba el Estadio de los Rayados de Monterrey, el cual sí tenía autorizado el uso para público en general, pero este se mudó al municipio de Guadalupe.

Pero ahora a los vecinos les ha salido exactamente lo mismo, porque durante los conciertos hay miles de personas de toda la ciudad, según constató El Horizonte en sondeos realizados entre asistentes a los conciertos de Linkin Park, el 5 de febrero, el de Chayanne, el pasado 13 de febrero, y el de Twenty One Pilots, el pasado 24 de febrero.

Durante ambos conciertos, El Horizonte entrevistó al menos a ocho asistentes, de los cuales en su totalidad afirmaron no ser alumnos del Tec de Monterrey y radicar en diferentes municipios.

“Vivo aquí en Apodaca, no estudio aquí en el Tec de Monterrey, pero si habría ido a cualquier lugar para escuchar a mi banda favorita”, comentó Daniel Núñez.

“Yo soy de San Nicolás y yo estudio en la Uni, pero tenía que venir al concierto, la verdad; si hubiera sido fuera del estado, no habría podido ir”, señaló Ricardo Ibarra.

“Vengo desde Guadalupe, no me considero completamente fan, pero no me lo podía perder”, afirmó Alan Jasso.

“Vine a verlos desde San Nicolás, los escucho desde chiquita; si hubiera ido hasta donde fuera”, dijo Andrea Ruiz.

Los asistentes también se quejaron de la calidad del sonido y del espectáculo en ese recinto a cielo abierto.

Hasta el momento, el Tec de Monterrey, operador del recinto, ha omitido responder sobre estas irregularidades.

Comentarios