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Internacional

Filipinas eleva a 45 los muertos y 17 desaparecidos por terremoto

Además, se reportan al menos 487 heridos y unas 149,000 se han visto afectadas por el sismo de 7,8 que sacudió este lunes la isla de Mindanao

  • 09
  • Junio
    2026

Las autoridades de Filipinas elevaron este miércoles a 45 el número de fallecidos y a 17 el de desaparecidos por el terremoto de magnitud 7,8 que sacudió este lunes la isla sureña de Mindanao, mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas.

Según el último informe del Consejo Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMC), además al menos 487 personas resultaron heridas y unas 149,000 se han visto afectadas por el potente seísmo, que provocó daños generalizados en viviendas, infraestructuras y edificios públicos de varias provincias del sur del archipiélago.

El terremoto fue detectado a las 07:37 hora local del lunes a unos 24 kilómetros al suroeste de la isla de Burias -sur de Mindanao- y a una profundidad de alrededor de 55 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés), que mide la actividad sísmica de todo el mundo.

Las autoridades informaron de que se han contabilizado hasta ahora 1,738 réplicas, de las cuales 45 fueron percibidas por la población. Las magnitudes de estos movimientos oscilaron entre 1,3 y 6,4.

Tras el terremoto, el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs) emitió una alerta de tsunami para varias zonas costeras del sur del país. Las estaciones de monitoreo confirmaron posteriormente olas de hasta 1,48 metros en Kiamba, Sarangani; 0,84 metros en Kalamansig, Sultan Kudarat; y 0,48 metros en Maasim, antes de que la advertencia fuera cancelada.

Las labores de emergencia continúan en comunidades aisladas por derrumbes de carreteras, puentes y deslizamientos de tierra, mientras que equipos de rescate y personal de protección civil trabajan para localizar a los desaparecidos y distribuir ayuda humanitaria a miles de familias desplazadas.

Filipinas se encuentra en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica y volcánica del mundo, donde se registran miles de terremotos cada año.


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