Sube a 36 los fallecidos por sismo de 7,8 grados en Filipinas

Autoridades de Filipinas confirmaron este martes la muerte de 36 personas a causa del terremoto de magnitud 7.8 que sacudió la víspera la isla de Mindanao, mientras continúan las labores de emergencia para localizar a personas desaparecidas y atender a los afectados.

De acuerdo con el informe preliminar difundido por el Consejo Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMC), otras cuatro personas permanecen desaparecidas y al menos 167 resultaron heridas por el movimiento telúrico, que impactó de manera directa a unas 88,000 personas.

Terremoto en Filipinas provocó graves daños en Mindanao

El sismo se registró este lunes a las 07:37 (tiempo local) y tuvo su epicentro a unos 24 kilómetros al suroeste de la isla de Burias, en el sur de Mindanao, con una profundidad aproximada de 35 kilómetros, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El terremoto causó daños en edificios gubernamentales, viviendas, carreteras y puentes, además de afectar distintos servicios básicos.

Las autoridades informaron que después del evento principal se registraron alrededor de 870 réplicas, con magnitudes que oscilaron entre 1.3 y 6.7.

Una de las zonas más golpeadas fue la ciudad de General Santos, que cuenta con aproximadamente 530,000 habitantes. En esta localidad se reportó el colapso de varios edificios y la instalación de refugios temporales para las familias damnificadas.

Alerta de tsunami fue activada en varios países del Pacífico

Tras el terremoto, las autoridades emitieron una alerta de tsunami para diversas regiones del Pacífico, mientras que en Filipinas se registraron al menos cinco deslizamientos de tierra relacionados con el movimiento sísmico.

La agencia sismológica filipina Phivolcs mantuvo activa la alerta durante casi ocho horas y confirmó la llegada de olas a varias localidades costeras del país.

Entre los registros más significativos destacó la localidad de Kiamba, donde las olas alcanzaron una altura de 1.48 metros sobre el nivel del mar. También se reportaron oleajes en Kalamansig (0.84 metros), Maasim (0.48), Zamboanga (0.25), Mai (0.21) y Tandag (0.09).

Horas después, Filipinas y el resto de los países que activaron protocolos preventivos cancelaron las alertas de tsunami al descartarse riesgos mayores para la población.

El Anillo de Fuego mantiene a Filipinas en constante riesgo sísmico

El fuerte terremoto también generó alertas preventivas en países como Japón, Indonesia y Malasia, además de naciones insulares del Pacífico como Vanuatu y Nauru, aunque todas fueron desactivadas posteriormente.

Filipinas se encuentra ubicada sobre el denominado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta. En esta zona se registran alrededor de 7,000 terremotos cada año, aunque la mayoría son de intensidad moderada.

Las autoridades continúan evaluando los daños materiales y coordinando las labores de asistencia para miles de personas afectadas por uno de los sismos más devastadores registrados recientemente en el país asiático.

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