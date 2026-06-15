Filipinas vuelve a temblar a una semana de intenso terremoto

Un terremoto de magnitud 6.2 sacudió este lunes una de las islas más grandes de Filipinas, a una semana de que registraran uno de los fenómenos naturales más intensos de su historia.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), este terremoto se registró en Mindanao, con 111 kilómetros de profundidad y 67.2 kilómetros al sur de Pundaguitan.

A través de redes sociales se viralizaron diversos videos en los que se muestra la magnitud de este fenómeno natural.

One thing the world should learn from the Philippines, many homes have earthquake alert systems that warn people seconds before a quake strikes



Even a few seconds of warning before an earthquake can save lives pic.twitter.com/qi2V7GweyN — Surajit (@surajit_ghosh2) June 15, 2026

La agencia sismológica de Filipinas (Phivolcs) elevó por su parte la magnitud del sismo a un 6.6 y, en su reporte preliminar, dijo que se esperan réplicas pero no daños graves.

Este terremoto se produce apenas una semana después de que un potente sismo de magnitud 7.8 sacudiera Mindanao, activara las alertas de tsunami en todo el Pacífico y dejara, según el último balance oficial, 65 muertos y 36 desaparecidos.

Terremoto sacude Filipinas y provoca alertas de tsunami

Un fuerte terremoto de magnitud 7.8 sacudió este lunes la región de Mindanao, en el sur de Filipinas, provocando la activación de alertas de tsunami tanto en el archipiélago filipino como en la costa sureste de Japón.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento telúrico ocurrió a las 07:37 horas, tiempo local, con epicentro localizado a unos 24 kilómetros al suroeste de la isla de Burias y a una profundidad aproximada de 35 kilómetros.

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